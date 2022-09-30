В Украине уже собрали первый миллион тонн сахарной свеклы

Аграрии продолжают убирать урожай и уже намолотили 26,1 млн тонн зерна. Сахарная свекла выкопана на 12 % посевных площадей и уже собрано 1 млн тонн сладких корней.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По состоянию на конец сентября сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6 млн 814 тыс га (61%) при урожайности 38,3 ц/га, намолочено 26,1 млн тонн зерна в т.ч.

пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (99%), при урожайности 41,0 ц/га намолочено 19,2 млн. тонн;

ячменя – 1,6 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,5 млн тонн;

гороха – 109,4 тыс. га (98%), при урожайности 22,9 ц/га намолочено 250,7 тыс. тонн;

кукурузы на зерно – 39,4 тыс. га (0,9%), при урожайности 38,7 ц/га намолочено 152,8 тыс. тонн;

гречихи – 52,5 тыс. га (45%), при урожайности 14,6 ц/га намолочено 76,7 тыс. тонн;

проса – 32,8 тыс. га (73%), при урожайности 22,5 ц/га намолочено 73,7 тыс. тонн.

Продолжается сбор подсолнечника и сои. Подсолнечник аграрии собрали на площади 943 тыс. га (20%), намолотили 1 млн. 565 тыс. тонн семян при урожайности 16,6 ц/га. Уборка сои проведена на площади 153 тыс. га (10%), намолочено 375 тыс. тонн при урожайности 24,5 ц/га.

Сахарная свекла выкопана на площади 21,3 тыс. га (12%), накопано 1 млн тонн сладких корней при урожайности 484 ц/га.

Сбор рапса завершен на площади 1,1 млн. га (100%), намолочено 3,1 млн. тонн семян при урожайности 28,8 ц/га.

Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.