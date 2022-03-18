Власти начинают бесплатно раздавать еду в затронутых войной населенных пунктах - Шмыгаль

Ключевые социальные продукты будут с 19 марта бесплатно раздаваться людям в городах, оказавшихся в окружении или на линии боевых действий. Об этом сообщил в видеообращении премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты", - отметил глава правительства.

Он сообщил, что был сформирован список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и подсолнечного масла. В свою очередь, Министерство развития общин и территорий в ежедневном режиме формирует список городов, куда эту продукцию нужно доставить.

"Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов. "Укрзализныця" закупает продукты и в сотрудничестве с гуманитарным штабом развозит их по регионам", - сказал премьер.

Что касается доставки во временно оккупированные населенные пункты, то, по словам главы правительства, для этого будут привлекаться международные гуманитарные организации.

"Еще раз подчеркну, что раздача соответствующих продуктов будет происходить бесплатно для людей. Правительство уже выделило "Укрзализныце" 18 миллиардов гривен на реализацию этой и других задач. Мы никого не оставим один на один с бедой", — подчеркнул Шмигаль.

Премьер добавил, что соответствующая программа будет стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов, а именно пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики.

Напомним также, что для гуманитарной помощи пострадавшим от российской агрессии Национальный банк Украины открыл Министерству социальной политики специальный счет. На него к 18 марта удалось собрать лишь 290 миллионов гривен и эти средства еще не перечислялись на соответствующие нужды.