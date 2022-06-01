Вместе с солью в магазинах исчезает гречка. Эксперты рассказали, когда закончится дефицит

В украинских магазинах все сложнее найти гречку, соответственно, спрос на нее растет. Даже если популярная крупа осталась на полках, то цена на нее установлена значительно выше довоенной. Об этом говорится в материале LIGA.net.

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Постепенно следом за нехваткой соли в стране формируется дефицит гречки. Выясинилось, что ажиотаж на гречку и соль — взаимосвязанные вещи.

"Традиционно, спрос на соль приводит к повышению спроса и на гречку. Эти продукты наряду с мукой входят в категорию так называемого "синдрома ажиотажа. Эти товары перед полномасштабной войной украинцы закупали в первую очередь", – считают в сети Auchan.

На фоне высокого спроса и дефицита цены на гречку поднимаются выше 100 грн/кг. Проблемы с поставками круп начались после полномасштабного вторжения РФ. Сети торговых точек сразу же начали искать решение проблемы.

"Привлекаем все возможные ресурсы, чтобы закупать даже небольшие партии – на прошлой неделе партия украинской гречки была раскуплена в течение нескольких часов. За последние две недели нам удалось закупить более 12 тонн гречки, цену сохранили на прежнем уровне", – рассказали в Auchan.

Сеть супермаркетов "Сильпо", также как и с солью, везет гречку из-за рубежа. Внутри страны, по всей видимости, недостаточно запасов крупы для удовлетворения спроса. Поэтому дефицит может закончится, когда аграрии получат новый урожай, считает руководитель отдела внешнеэкономической деятельности в компании Терра Владимир Рубан.

"Украина не импортирует сейчас гречку. Поэтому и дефицит будет до начала уборки урожая", — констатировал Рубан.

Ранее украинские супермаркеты работали над налаживаем поставок соли, так как в стране наблюдалась нехватка и этого продукта, преимущественно из-за того, что госпредприятие "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) попало в зону боевых действий.

Источник фото: ua.depositphotos.com