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Вслед за газом: в России предложили расчеты за экспорт зерна принимать в рублях
Вслед за российским газом за рубли могут начать продавать российское зерно. Российские зернотрейдеры просят центробанк проработать такой механизм.
Об этом пишет российское издание "Коммерсант".
Союз экспортеров зерна предлагает, чтобы зарубежные банки, через которые проводятся сделки с крупнейшими покупателями, имели запас рублей для расчетов за поставки.
Речь прежде всего о банках таких стран, как Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Делается это для снижения рисков по расчетам в иностранной валюте, которые могут быть заблокированы извне.
Как отмечает издание, Турция уже готова переходить на национальные валюты в торговле.
Сейчас большинство контрактов заключаются в валюте. Но с началом вторжения РФ в Украину и последовавшей за ним волной санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.
Поэтому на сегодняшний день трудности у экспортеров зерна сохраняются, поэтому был предложен ряд мер по оптимизации текущих операций.
Среди них фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что участники рынка столкнулись с серьезными ограничениями по логистике, страхованию и оплате зерна, поэтому они обратились в Банк России с просьбой принять конкретные меры и не допустить приостановки поставок.
Отметим, Украина и РФ поставляют на мировой рынок около 30% пшеницы, 20% всей кукурузы и 80% подсолнечного масла. Поставки из России осложнены санкциями, поставки из Украины — нападением россиян.
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в ряд стран, которые считаются "недружественными" в РФ, но теперь за рубли.
В Европейском Союзе заявили, что ультиматум России противоречит заключенным контрактам. В странах Евросоюза также уверены, что рассчитываться в рублях невозможно.
Кроме того, министры энергетики стран G7 отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.