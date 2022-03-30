Вслед за газом: в России предложили расчеты за экспорт зерна принимать в рублях

Вслед за российским газом за рубли могут начать продавать российское зерно. Российские зернотрейдеры просят центробанк проработать такой механизм.

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Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Союз экспортеров зерна предлагает, чтобы зарубежные банки, через которые проводятся сделки с крупнейшими покупателями, имели запас рублей для расчетов за поставки.

Речь прежде всего о банках таких стран, как Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия.

Делается это для снижения рисков по расчетам в иностранной валюте, которые могут быть заблокированы извне.

Как отмечает издание, Турция уже готова переходить на национальные валюты в торговле.

Сейчас большинство контрактов заключаются в валюте. Но с началом вторжения РФ в Украину и последовавшей за ним волной санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.

Поэтому на сегодняшний день трудности у экспортеров зерна сохраняются, поэтому был предложен ряд мер по оптимизации текущих операций.

Среди них фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что участники рынка столкнулись с серьезными ограничениями по логистике, страхованию и оплате зерна, поэтому они обратились в Банк России с просьбой принять конкретные меры и не допустить приостановки поставок.

Отметим, Украина и РФ поставляют на мировой рынок около 30% пшеницы, 20% всей кукурузы и 80% подсолнечного масла. Поставки из России осложнены санкциями, поставки из Украины — нападением россиян.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в ряд стран, которые считаются "недружественными" в РФ, но теперь за рубли.

В Европейском Союзе заявили, что ультиматум России противоречит заключенным контрактам. В странах Евросоюза также уверены, что рассчитываться в рублях невозможно.

Кроме того, министры энергетики стран G7 отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.