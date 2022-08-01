За период войны в Украине заключено более 10 тысяч земельных сделок

В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 111 307 земельных соглашений. Площадь земель согласно зарегистрированным сделкам достигает 262 679 га.

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В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили , что за период войны в Украине было заключено 10 341 соглашение, охватывающих площадь в 18 153 га. За последнюю неделю было заключено 1317 сделок в пределах рынка земли по площади 2 256 га.

Регионы с самым активным рынком земли во время войны (по количеству сделок и по площади земель, относительно которых зарегистрированы сделки) – Кировоградщина (2,4 тысяч га), Полтавщина (2,2 тысяч га), Винниччина (2,2 тысяч га), Хмельнитчина (1,8 тысячи га) и Днепропетровщина (1,3 тысячи га).

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5582 нотариуса. Всего заявлений – 6273, из них согласовано 5497, отказ получил 776.

Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, Харьковщина (37,3 тысяч га), Днепропетровщина (22,6 тысяч га), Херсонщина (21 тысяч га), Кировоградщина (20,7 тысяч га) и Полтавщина (20,6 тысяч га).

Напомним, что в Украине за год работы рынка земли заключили 88 тысяч сделок по продаже земли на 7 млрд гривен.