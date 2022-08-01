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За период войны в Украине заключено более 10 тысяч земельных сделок
В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 111 307 земельных соглашений. Площадь земель согласно зарегистрированным сделкам достигает 262 679 га.
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что за период войны в Украине было заключено 10 341 соглашение, охватывающих площадь в 18 153 га. За последнюю неделю было заключено 1317 сделок в пределах рынка земли по площади 2 256 га.
Регионы с самым активным рынком земли во время войны (по количеству сделок и по площади земель, относительно которых зарегистрированы сделки) – Кировоградщина (2,4 тысяч га), Полтавщина (2,2 тысяч га), Винниччина (2,2 тысяч га), Хмельнитчина (1,8 тысячи га) и Днепропетровщина (1,3 тысячи га).
Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5582 нотариуса. Всего заявлений – 6273, из них согласовано 5497, отказ получил 776.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, Харьковщина (37,3 тысяч га), Днепропетровщина (22,6 тысяч га), Херсонщина (21 тысяч га), Кировоградщина (20,7 тысяч га) и Полтавщина (20,6 тысяч га).
Напомним, что в Украине за год работы рынка земли заключили 88 тысяч сделок по продаже земли на 7 млрд гривен.