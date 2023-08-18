Жатва-2023: в Минагрополитики рассказали, в каких областях собрали наибольший урожай зерновых

По состоянию на 18 августа аграрии всех областей Украины уже намолотили 27,3 млн. тонн зерна. Полтавская, Винницкая и Одесская области завершили сбор урожая ранних зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что на вторую половину августа сбор урожая проведен на площади 6185,1 тыс. га при урожайности 44,1 ц/га, намолочено 27 млн 259 тыс. тонн ранних зерновых культур в т.ч.

пшеницы обмолочено 4384 тыс. га (урожайность – 47,5 ц/га), намолочено 20 818 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1398 тыс. га (урожайность – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тыс. тонн;

гороха обмолочено 152,2 тыс. га (урожайность – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тыс. тонн;

проса обмолочено 2,32 тыс. га (урожайность – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 0,08 тыс. га (урожайность – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. тонн.

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 249 тыс. га, намолочено 492,1 тыс. тонн.

"Лидерами по уборке зерновых являются сельхозтоваропроизводители Запорожья, они обмолотили 96% площадей, самый большой намолот остается за Одесщиной - 3,2 млн тонн", - отмечают в МинАПК.

В ведомстве добавляют, что в Днепропетровской, Херсонской, Тернопольской и Одесской областях начат сбор проса.

Кроме того, 13 областей закончили сбор рапса. В настоящее время он обмолочен на площади 1370,7 тыс. га, намолочены 3944,1 тыс. тонн семян при урожайности 28,8 ц/га.

В МинАПК сообщили, что полностью сбор ранних зерновых культур завершили аграрии Полтавщины, Винницкой и Одесской областей.

Напомним, в этом году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.

Как сообщил аналитик масличных культур трейдинговой компании Barva Invest Андрей Новоселов в комментарии для издания Delo.ua, Украина будет иметь урожай пшеницы на уровне 17,4 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, рапса – 3,8 млн тонн.

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