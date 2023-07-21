Жатва-2023: в Минагрополитики сообщили, сколько тонн зерна уже намолочено с нового урожая

Аграрии всех областей Украины приступили к сбору ранних зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 21 июля уже намолочено 5 млн. 882 тыс. тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сбор проведен на площади 1495 тыс. га при урожайности 39,4 ц/га, в частности:

ячменя обмолочено 577,2 тыс. га, (урожайность - 39,0 ц/га), намолочено 2253,3 тыс. тонн;

пшеницы обмолочено 831 тыс. га (урожайность – 41,2 ц/га), намолочено 3420,2 тыс. тонн;

гороха обмолочено 85 тыс. га (урожайность – 24,6 ц/га), намолочено 208,9 тыс. тонн.

"По уборке зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Николаевщины - 344,8 тыс. га, больше всего намолочено в Одесской области - 1297 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В то же время аграрии Тернопольской и Винницкой областей завершили сбор гороха.

Также сельхозтоваропроизводители всех областей проводят уборку озимого рапса, обмолоченного на площади 563,5 тыс. га, намолочено 1390,1 тыс. тонн семян при урожайности 24,7 ц/га.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн тонн пшеницы в сыром весе или 23,5-24 млн. тонн в весе после доработки.

В целом, по предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн .

Как сообщил аналитик масличных культур трейдинговой компании Barva Invest Андрей Новоселов в комментарии для издания Delo.ua, Украина будет иметь урожай пшеницы на уровне 17,4 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, рапса – 3,8 млн тонн.

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