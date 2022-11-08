"Зерновое соглашение": в украинские порты зашли 7 судов для загрузки продовольствия

В украинские морские порты зашли 7 судов для погрузки 131 тыс. тонн агропродукции. Об этом в Twitter сообщил министр Инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Сегодня в украинских портах Черного моря к причалу пришвартовано 7 судов под загрузку 131 тыс. тонн сельхозпродукции. До завтра ожидается еще 7, которые будут загружены 140 тыс. тонн зерна", - написал он.

Today 🇺🇦 BlackSea ports berthed 7 vessels under loading 131K agriculture products. Another 7 ⛴ are laying off the harbour till tomorrow, it will be loaded by 140K cereals. We are ready to do it fast. Finally relocked traffic inbound is good news for world waiting 🇺🇦products. — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 7, 2022

Напомним, россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым, учитывая, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей на конец октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на заявления страны-агрессора РФ, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.

Минобороны РФ 2 ноября заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.