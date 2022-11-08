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"Зерновое соглашение": в украинские порты зашли 7 судов для загрузки продовольствия
В украинские морские порты зашли 7 судов для погрузки 131 тыс. тонн агропродукции. Об этом в Twitter сообщил министр Инфраструктуры Александр Кубраков.
"Сегодня в украинских портах Черного моря к причалу пришвартовано 7 судов под загрузку 131 тыс. тонн сельхозпродукции. До завтра ожидается еще 7, которые будут загружены 140 тыс. тонн зерна", - написал он.
Напомним, россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.
Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым, учитывая, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей на конец октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Однако, несмотря на заявления страны-агрессора РФ, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.
Минобороны РФ 2 ноября заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.