Жмеринский элеватор Группы компаний "Агропросперис" построил солнечную электростанцию объемом 800 МВт в год

На базе входящего в состав Группы компаний «Агропросперис» Жмеринского элеватора полностью реализован проект строительства солнечной электростанции (СЭС) с объемом генерации 0,6 МВт в час и планируемым годовым объемом генерации 800 МВт. Реализация проекта расширяет возможности элеватора:

работа на электроэнергии солнца уменьшает себестоимость производственных процессов;

дает возможность получить бесперебойное обеспечение собственных производственных мощностей электроэнергией, что делает элеватор полностью автономным.

Во времена нестабильной ситуации в энергоотрасли Украины (отсутствия электроснабжения и периодических планируемых и аварийных отключений) автономность и бесперебойность работы стали значительным конкурентным преимуществом Жмеринского элеватора перед другими элеваторами в регионе.

С 1 августа 2024 года предприятие получило разрешение на продажу излишков сгенерированной электроэнергии, что позволит получать дополнительный доход.

Группа компаний «Агропросперис» заботится об энергонезависимости, внедряет концепцию бережливого производства и постоянно инвестирует в развитие, поэтому в ближайшей перспективе планируется реализация новых проектов СЭС и BESS для увеличения энергоэффективности и энергонезависимости 10 собственных элеваторов «Агропросперис».