Более 83% украинцев, которые шерят авто онлайн, делают это через "Дію": что для этого нужно знать

С момента запуска шеринга авто через "Дію" украинцы более 168 тысяч раз воспользовались услугой. Более 83% граждан, которые шерят авто онлайн, делают это через приложение "Дія". При помощи приложения шеринг отменили 2,6 тыс раз.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Команда разработчиков продолжает получать вопросы от пользователей по шерингу через "Дію". Часто спрашивают, может ли надлежащий пользователь уехать за границу или можно ли пошерить авто одновременно нескольким людям. В обоих случаях ответ отрицательный. Ведь шеринг через "Дію" работает только на территории Украины, а на автомобиль можно назначить только одного пользователя.

Какие документы в "Дії" нужно иметь для шеринга авто

Владелец транспортного средства должен добавить в приложение свидетельство о регистрации авто, ID-карту или загранпаспорт и сделать Дія.Підпис. Надлежащий пользователь должен иметь в "Дії" то же, только вместо документа на машину необходимо водительское удостоверение соответствующей категории.

Надлежащий пользователь получит техпаспорт в течение 24 часов после шеринга.

"Дія" отправит ваше заявление Главному сервисному центру МВД для автоматической проверки. Когда информация подтянется в реестр, вы получите уведомление. А техпаспорт появится у надлежащего пользователя среди документов", – рассказали разработчики.

Отменить шеринг можно в любой момент, для этого необходимо выполнить следующие шаги:

В "Дії" "отменить" надлежащего пользователя в меню техпаспорта или перейдите по маршруту "Услуги" - "Шеринг авто" - "Отмена шеринга". Проверить данные в сложившемся заявлении об отмене и подписать его.

После этого владелец и надлежащий пользователь получат уведомление о результате. Техпаспорт исчезнет из списка документов в приложении надлежащего пользователя.

Напомним, услугу шеринга в "Дії" постепенно дополняют. Возможность отмены появилась только в апреле после бета-теста.