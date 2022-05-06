Цены бензина и ДТ на АЗС снова "подтянулись" вслед за повышением разрешенного максимума

Основные автозаправочные сети 6 мая повысили цены на бензин и дизельное топливо до новых максимально разрешенных уровней вслед за изменением этих цен Министерством экономики 5 мая, сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, бензин марки А-95 подорожал до предельных 37,69 грн/л в сетях ОККО, WOG, "Укрнафта", Shell, KLO, а также Chipo и Mango. На премиальный бензин максимальная (с учетом 5%-ной наценки) цена в 39,57 грн/л установлена на заправках ОККО, WOG, Amic, Shell, KLO, BVS и Chipo.

При этом сеть UPG торгует А-95 по 37,60 грн/л, а А-95+ — по 39,10 грн/л, а входящие в неформальную сеть "Приват" заправки "Авиас" — по 37,74 и 38,29 грн/л соответственно.

Стоимость ДТ повысилась в большинстве сетей на 1,97 грн/л до предельных 42,63 грн/л, однако "БРСМ-Нафта" выставила ценник за литр солярки в 44,74 грн, а сеть Chipo — 44,76 грн (то есть речь идет о 5%-ной "премиальной" наценке). В то же время в отношении сети Prime указаны цены в 58 грн/л бензина и 53 грн/л дизтоплива, однако пояснений этому не дается.

В свою очередь цены на сжиженный газ, которые не регулируются государством, выросли за последнюю неделю на величины от 30 копеек до 3 гривен за литр. Теперь самый дорогой СУГ в сетях "Нефтек" (35,99 грн/л), BVS (33,99 грн/л) и KLO (33,59 грн/л). Дешевле же всего можно заправиться автогазом на "приватовских" АЗС — по 31,37 грн/л, а также на Shell — по 31,47 грн/л.

Отметим, что Минэкономики должно было по графику обнародовать новые величины средних цен на ДТ и бензины 1 мая, однако сделало это лишь 5 мая, установив их на уровне 35,63 и 31,19 грн/л соответственно. С учетом недавно поднятых правительством разрешенных надбавок цены на АЗС не должны сейчас превышать 42,63 грн/л на дизель и 37,69 грн/л на бензины.

При этом 29 апреля Кабинет министров "отпустил" цены на брендовое автотопливо для тех заправок, которые параллельно реализуют "обычное". Однако, как видно по приведенным выше данным, это решение на ценах на АЗС не отразилось.

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