Цены на автогаз в Украине продолжают снижение: в Чернигове уже можно заправиться по 19 гривен/литр

Средняя цена автогаза на украинских АЗС с 17 по 24 марта снизилась на 26 копеек до 22,04 гривны за литр, причем ряд сетей выставили цены ниже 20 гривен. Об этом, как сообщает Enkorr, свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".

Самая низкая цена - 19,08 грн/л - зафиксирована в Чернигове на одной из станций "Авиас" (входит в неформальную группу "Приват"). В Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях литр сжиженного газа на АЗС этой же сети стоит 19,39-19,99 гривны, в остальных же областях - 20,39-21,98 гривны.

Самые низкие средние цены традиционно зафиксированы на заправках "Авантаж 7", где это топливо продается, в том числе и в Киеве, по 19,45 гривны за литр.

"Отметим, что и "Приват", и "Авантаж" являются одними из лидеров поставок сжиженного газа из Литвы и Латвии, который, как известно, имеет сомнительное происхождение и соответствующую низкую цену", - указывает профильное издание.

По данным "А-95", средняя цена на газ с балтийских и польских терминалов на границе Украины составляла в марте 630-710 долларов за тонну, или 15,7-17,4 гривны за литр, в то время как средняя цена на автогаз нероссийского происхождения - 825 долларов за тонну, или 19,8 гривны за литр.

"Не вызывает сомнений, что дешевый сжиженный газ имеет российское происхождение. Ресурс европейский полностью неконкурентоспособен, все поставки по ранее подписанным контрактам уже больше месяца – в длиннющий минус", — цитирует издание одного из собеседников.

В свою очередь наиболее высокие на рынке на цены автогаз наблюдаются в сетях SOCAR (23,24 гривны/л), ОККО (23,08), Neftek (22,99) и WOG (22,93 гривны/л).

Отметим, что за предыдущую неделю, 10-17 марта, по наблюдениям "А-95", средняя цена сжиженного газа на украинских заправках упала гораздо сильнее - на 65 копеек до 22,31 гривны за литр. По состоянию на 17 марта "Авантаж 7" был единственной сетью, продававшей это топливо дешевле 20, а именно по 19,95 гривен за литр.

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