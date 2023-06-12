Для получения водительских удостоверений в Херсоне снова нужно будет сдавать практические экзамены

С 13 июня в Херсоне возобновляют практические экзамены на управление транспортными средствами, которые необходимо сдать для получения водительских удостоверений.

Об этом в Facebook сообщил главный сервисный центр МВД.

Записаться на услугу можно исключительно в терминале заведения, расположенного по адресу ул. Вишневая, 22 (Херсон).

Для получения водительского удостоверения сначала кандидат в водители сдает теоретическую часть экзамена. С 21 февраля и по сей день граждане воспользовались этой услугой 232 раза в Херсоне.

"А теперь в случае положительной сдачи теории кандидаты в водители допускаются к практическому экзамену. Он будет проводиться рядом с сервисным центром МВД, будет иметь один маршрут, который согласован с военной администрацией и продлится до 15 минут", - отметили в главном сервисном центре МВД.

Инфографика: МВД

Напомним, недавно появилась возможность подать заявление о замене водительского удостоверения через несколько секунд в приложении "Действие". Затем можно забрать документ в сервисном центре МВД. Водители также могут отказаться от пластика и оставить только цифровой документ, действительный на территории Украины.