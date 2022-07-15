Купить бензин на АЗС WOG снова можно за наличные

Сеть АЗК WOG, ранее обслуживавшая клиентов исключительно за безналичный расчет, возобновила продажу горючего за наличные. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Автозаправочные комплексы, где раньше действовал только безналичный способ оплаты, снова будут обслуживать всех клиентов без ограничений", - говорится в сообщении сети.

В связи с увеличением объемов горючего на рынке страны с июля WOG будет постепенно возобновлять работу своих АЗК в Киеве и области. В частности, столичный автозаправочный комплекс, что на Броварском проспекте, 11, снова работает

Ранее WOG отменила ограничения на отпуск любого вида топлива в одни руки. Аналогичное решение приняла национальная сеть АЗС Prime. Владелец сети Дмитрий Леушкин сообщил, что Prime снимает все ограничения по отпуску топлива с 4 июля.

При этом сеть АЗС ОККО пока не видит возможности отмены лимитов продажи топлива на своих АЗС.