Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Авто
Дата публикации

Купить бензин на АЗС WOG снова можно за наличные

Купить бензин на АЗС WOG снова можно за наличные

Сеть АЗК WOG, ранее обслуживавшая клиентов исключительно за безналичный расчет, возобновила продажу горючего за наличные. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Автозаправочные комплексы, где раньше действовал только безналичный способ оплаты, снова будут обслуживать всех клиентов без ограничений", - говорится в сообщении сети.

В связи с увеличением объемов горючего на рынке страны с июля WOG будет постепенно возобновлять работу своих АЗК в Киеве и области. В частности, столичный автозаправочный комплекс, что на Броварском проспекте, 11, снова работает

Ранее WOG отменила ограничения на отпуск любого вида топлива в одни руки. Аналогичное решение приняла национальная сеть АЗС Prime. Владелец сети Дмитрий Леушкин сообщил, что Prime снимает все ограничения по отпуску топлива с 4 июля.

При этом сеть АЗС ОККО пока не видит возможности отмены лимитов продажи топлива на своих АЗС.

Автор:
Вита Молодан