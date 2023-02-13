Онлайн услугой назначения должного пользователя авто в прошлом году воспользовались более 97 тыс. раз

За прошедший год онлайн услугой назначения надлежащего пользователя авто воспользовались 97 255 раз, сообщили в МВД Украины. Речь идет о пользователях-лицах, которые на законных основаниях пользуются авто, которое не является их собственностью.

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Назначать надлежащего пользователя для транспортного средства важно, чтобы штрафы за нарушение ПДД оплачивал водитель, который был за рулем, а не фактический владелец.

"Существует возможность назначения такого должного пользователя не только оффлайн в сервисном центре МВД, но и онлайн через приложение "Дия" и Электронный кабинет водителя. Услуга бесплатная", – подчеркнули в министерстве.

Напомним также, что в Польше внесли изменения в законодательство, а именно в закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", облегчившие условия для украинских водителей.

Речь идет о том, что водительское удостоверение, выданное в Украине, будет считаться действительным на территории Польши до 31 декабря 2023 года, даже если срок действия такого удостоверения закончился.