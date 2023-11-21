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Самые популярные подержанные автомобили из США в октябре: топ-5 моделей
В октябре в Украине было зафиксировано более 3 тысяч новых регистраций подержанных автомобилей из США, что составляет 14% от общего количества зарегистрированных авто.
По данным "Укравтопрома", среди этого сегмента:
- 42% составляют бензиновые автомобили,
- почти 38% - электромобили,
- 7% - гибриды и авто с ГБО,
- 6% - дизельные автомобили.
ТОП-5 автомобилей из США
В пятерку наиболее популярных подержанных автомобилей из США вошли:
1. TESLA Model 3 – 433 единицы;Подписывайтесь на наш Telegram канал
2. TESLA Model Y – 226 единиц;
3. Т ESLA Model S – 192 единицы;
4. FORD Escape – 182 единицы;
5. JEEP Cherokee – 170 единиц.
Средний возраст этих "американцев" составляет пять с половиной лет.
Заметим, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и 21,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это на 41% больше, чем в октябре 2022 года и на 1% больше, чем в предыдущем месяце.