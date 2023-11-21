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Категория
Авто
Дата публикации

Самые популярные подержанные автомобили из США в октябре: топ-5 моделей

Самые популярные подержанные автомобили из США в октябре: топ-5 моделей
Иллюстрация: Рixabay

В октябре в Украине было зафиксировано более 3 тысяч новых регистраций подержанных автомобилей из США, что составляет 14% от общего количества зарегистрированных авто.

По данным "Укравтопрома", среди этого сегмента:

  • 42% составляют бензиновые автомобили,
  • почти 38% - электромобили,
  • 7% - гибриды и авто с ГБО,
  • 6% - дизельные автомобили.

ТОП-5 автомобилей из США

В пятерку наиболее популярных подержанных автомобилей из США вошли:

1.   TESLA Model 3 – 433 единицы;

2.    TESLA Model Y – 226 единиц;

3. Т ESLA Model S – 192 единицы;

4.   FORD Escape – 182 единицы;

5.   JEEP Cherokee – 170 единиц.

Средний возраст этих "американцев" составляет пять с половиной лет.

Заметим, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и 21,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это на 41% больше, чем в октябре 2022 года и на 1% больше, чем в предыдущем месяце.

Автор:
Татьяна Гойденко