Самые популярные подержанные автомобили из США в октябре: топ-5 моделей

В октябре в Украине было зафиксировано более 3 тысяч новых регистраций подержанных автомобилей из США, что составляет 14% от общего количества зарегистрированных авто.

По данным "Укравтопрома", среди этого сегмента:

42% составляют бензиновые автомобили,

почти 38% - электромобили,

7% - гибриды и авто с ГБО,

6% - дизельные автомобили.

ТОП-5 автомобилей из США

В пятерку наиболее популярных подержанных автомобилей из США вошли:

1. TESLA Model 3 – 433 единицы;

2. TESLA Model Y – 226 единиц;

3. Т ESLA Model S – 192 единицы;

4. FORD Escape – 182 единицы;

5. JEEP Cherokee – 170 единиц.

Средний возраст этих "американцев" составляет пять с половиной лет.

Заметим, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и 21,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это на 41% больше, чем в октябре 2022 года и на 1% больше, чем в предыдущем месяце.