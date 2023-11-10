ТОП-10 марок новых легковых автомобилей на украинском рынке

В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 83% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к сентябрю потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.

Самым большим спросом в октябре пользовались автомобили марки TOYOTA, которых было зарегистрировано 929 шт.

"По сравнению с 2022 годом октябрьская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 40%", - отмечают в "Укравтопроме".

Второй по популярности была марка VOLKSWAGEN, регистрации автомобилей которой выросли втрое – до 574 ед.

На третьей позиции в рейтинге SKODA – 477 авто (+46%).

Четвертый результат у BMW – 461 авто (+255%).

Замыкает лидерскую пятерку RENAULT – 432 автомобиля (+60%).

Также в ТОП-10 октября 2023 года вошли следующие марки: NISSAN – 309 ед.; HYUNDAI - 240 ед; MERCEDES-BENZ - 224 ед.; MAZDA – 220 ед.; PEUGEOT – 200 ед.

По данным "Укравтопрома", титул бестселлера месяца на рынке новых легковушек достался автомобилю RENAULT Duster - 387 регистраций.

"Всего с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Напомним, также украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше чем в октябре 2022 года. Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.