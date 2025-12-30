- Категория
ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей в Украине (ноябрь 2025)
Украинцы продолжают активно перепродавать подержанные легковушки, хотя динамика ноября оказалась неоднозначной. Ноябрь 2025 г. продемонстрировал определенное охлаждение на фоне рекордного импорта. По данным Института исследований авторынка, в течение ноября 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 69,7 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек.
Это понижение на 11,3% по сравнению с октябрем-2025, хотя объемы заключенных договоров на 0,9% больше, чем в ноябре прошлого года-2024. Читайте на Delo.ua больше об актуальном состоянии вторичного рынка авто по состоянию на ноябрь 2025 года.
- Динамика рынка легковых автомобилей
- Топ-10 марок на внутреннем рынке за ноябрь 2025 года
- Топ-10 моделей на внутреннем рынке за ноябрь 2025 г.
- ТОП-10 моделей легковых авто на ноябрь 2025 (инфографика)
Динамика рынка легковых автомобилей
Таким образом, внутренний рынок показывает контрастную картину. Если импорт переживал настоящий бум из-за приближающегося возврата НДС, то внутренние перепродажи почувствовали отток внимания покупателей.
Месячное падение (-11,3%) объясняется смещением приоритетов в пользу "свежепригнанных" авто из-за рубежа, но годовой рост (+0,9%) подтверждает общую стабильность сегмента подержанных автомобилей.
Топ-10 марок на внутреннем рынке за ноябрь 2025 года
Лидерство на внутреннем рынке неизменно удерживает Volkswagen, демонстрируя крепкое доверие украинских покупателей к немецкой надежности. На втором месте снова оказался ВАЗ/Lada, обогнав Renault и Skoda – это своеобразный индикатор экономических настроений, когда покупатели ищут доступные варианты транспорта.
Далее в рейтинге следуют Renault, Skoda и Ford, каждый из которых стабильно пользуется спросом в среднем сегменте.
Вторая половина десятки включает в себя такие бренды, как BMW, Audi, Mercedes-Benz и Nissan. Причем баварцы в этот раз обошли конкурентов из Штутгарта и Ингольштадта, что подтверждает устойчивый спрос на премиальные бренды даже на вторичном рынке.
Топ-10 моделей на внутреннем рынке за ноябрь 2025 г.
10. Audi A6
Этот представительский бизнес-седан занимает достойное место в премиальном сегменте внутреннего рынка. Audi A6 привлекает своим изящным дизайном, люксовым интерьером и безупречным качеством исполнения. Модель Audi A6 за ноябрь 2025 года стала объектом покупки для 901 покупателей из Украины.
9. Opel Astra
Популярный представитель европейского среднего класса, привлекающий покупателей своей надежностью и неприхотливостью. Opel Astra предлагает сбалансированные характеристики и доступное обслуживание. В ноябре 2025 года покупку данной модели совершили 902 украинских потребителей.
8. Ford Focus
Популярный компактный хэтчбек уверенно держится в топе как энергичный и надежный автомобиль среднего класса. Ford Focus обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество и доступно в различных вариантах кузова. Ноябрь 2025 года ознаменовался покупкой этой модели со стороны 920 украинцев.
7. BMW 5 Series
Этот представительский бизнес-седан олицетворяет премиальный сегмент, демонстрируя стабильный спрос на сочетание роскоши и динамики. BMW 5 Series известна своим исключительным уровнем комфорта, современными технологиями и мощными силовыми агрегатами. За ноябрь 2025 года к покупке этой модели прибегли 1006 украинцев.
6. BMW 3 Series
Компактный премиум-седан и одна из самых любимых моделей BMW в Украине. BMW 3 Series ценится за спортивный характер управления и фирменную динамику. Также предлагает идеальный баланс между престижностью, технологиями и практичностью для повседневного использования. В ноябре 2025 года покупку модели BMW 3 Series завершили 1024 отечественных покупателя.
5. Renault Megane
Востребован французский автомобиль среднего класса, благодаря сочетанию комфортной езды и экономичности. Renault Megane предлагает мягкую подвеску и стильный дизайн. Считается достойной альтернативой немецким конкурентам в среднем ценовом сегменте. В ноябре 2025 года на покупку данной модели решились 1978 покупателей из Украины.
4. Volkswagen Golf
Легендарный немецкий хэтчбек продолжает оставаться одним из самых востребованных автомобилей на внутреннем рынке. Volkswagen Golf известен своей универсальностью, компактностью и высоким качеством сборки. Идеально подходит для городской эксплуатации и является высоколиквидным активом. За ноябрь 2025 года покупку модели Volkswagen Golf оформили 1980 украинских клиентов.
3. Skoda Octavia
Семейный лифтбек/универсал занимает третью позицию и известен своей исключительной практичностью и пространством. В общем, Skoda Octavia предлагает идеальное соотношение цены и функциональности в среднем классе. В ноябре 2025 года факт покупки этой модели зафиксировали 2265 украинцев.
2. Daewoo Lanos
Lanos, занимая второе место, остается "народным" автомобилем Украины. По крайней мере, судя по множеству внутренних перепродаж. Daewoo Lanos относится к бюджетному сегменту, предлагая минимальные затраты на обслуживание и доступность запчастей. В ноябре 2025-го покупку Ланоса совершили 2342 отечественных потребителей.
1. Volkswagen Passat
Седан среднего класса является безоговорочным лидером внутреннего рынка по количеству сделок. Volkswagen Passat символизирует надежность, пространство и комфорт, часто выбирается для семейных или бизнес-потребностей. Плюс доступны запчасти и высокая ликвидность на рынке. В ноябре 2025 года на покупку этой модели отважились 2457 украинцев.
ТОП-10 моделей легковых авто на ноябрь 2025 (инфографика)
Таким образом, лидерство удерживают Volkswagen Passat, являющийся воплощением надежного семейного автомобиля среднего класса, и Daewoo Lanos — самый доступный "входной билет" в мир автомобильной мобильности.
Следом идут представители среднего класса, замыкающие топ-4: Skoda Octavia и Volkswagen Golf.
Остальные участники топ-10 легковых авто, включая Renault Megane, Ford Focus, две серии BMW, Opel Astra и Audi A6, демонстрируют стабильные объемы продаж. Это стали игроки вторичного рынка, имеющие свою сформированную аудиторию.
Премиум-сегмент: эксклюзивные единицы
Отдельного внимания, как обычно, заслуживает премиум-сегмент. Хотя эти цифры скромны на фоне массовых продаж, в прошлом месяце на внутреннем рынке новых владельцев обнаружили 241 Porsche, 10 Maserati и 8 Bentley. Также состоялись единичные соглашения с Aston Martin и Lamborghini.
Самое дорогое авто месяца
Титул самого дорогого соглашения ноября забирает настоящий аристократ, решивший сменить классический смокинг на высокотехнологичный экокостюм. Это Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 года выпуска. Первое полностью электрическое суперкупе от британской марки: черное, роскошное и совершенно бесшумное.
Символично, что самым дорогим авто луны стал именно электромобиль — даже в мире ультрароскоші будущее уже наступило. "Базовая" версия стартует где-то с 420 тысяч долларов, а исполнение Black Badge - это "темное альтер-эго" бренда с форсированным двигателем и особым декором, легко поднимающим чек значительно выше полумиллиона.
Opel из эпохи Супермена
Самым старым автомобилем, сменившим владельца в ноябре, стал Opel Olympia 1938 года. Этот бежевый седан сошел с конвейера в тот же год, когда в комиксах впервые появился Супермен, а венгерский журналист Ласло Биро только запатентовал шариковую ручку. Компанию ему составила тройка "выпускников" 1939 года:
- DKW F8: стильный кабриолет с передним приводом.
- Fiat 500 ("Topolino"): крошечный "мышонок", доказывающий, что размер — не главное.
- ЗиС 101: черный монументальный кабриолет с 5,7-литровым двигателем, настоящий памятник эпосе.
Такие машины давно перестали быть просто транспортом и стали частью истории, хранимой новыми владельцами. Так вторичный рынок исполняет роль своеобразного "музея на колесах".