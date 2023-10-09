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В Киевской области обнаружили сеть нелегальных АЗС, продававших фальсифицированное топливо (ФОТО)

В Киевской области обнаружили сеть нелегальных АЗС, продававших фальсифицированное топливо (ФОТО)
Фото: БЭБ

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили пять автозаправочных станций, продававших фальсифицированное горючее. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что продажа некачественных горюче-смазочных материалов в Фастовском районе организовали должностные лица одного из местных предприятий. Фальсификат они продавали через подконтрольную сеть АЗС.

В результате обыска на нелегальных АЗС этой сети детективы изъяли более 82 тысяч литров горючего неустановленного происхождения, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи. Примерная стоимость изъятого составляет 4,2 миллиона гривен.

Продолжаются следственные действия. Проводятся экспертные исследования, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

Фото 2 — В Киевской области обнаружили сеть нелегальных АЗС, продававших фальсифицированное топливо (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 3 — В Киевской области обнаружили сеть нелегальных АЗС, продававших фальсифицированное топливо (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 4 — В Киевской области обнаружили сеть нелегальных АЗС, продававших фальсифицированное топливо (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 5 — В Киевской области обнаружили сеть нелегальных АЗС, продававших фальсифицированное топливо (ФОТО)
Фото: БЭБ

Напомним также, что в июне БЭБ разоблачило должностных лиц компании-оператора АЗС в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, изъяв топлива сразу на 260 миллионов гривен.

Автор:
Тимофей Беспятов