В Раде предложили обновить нормы для "автогражданки": что может измениться

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №8300, которым предлагают обновить нормы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

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Одним из инициатором перемен является глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.

"Проблемами, которые должен решить законопроект, является несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия, низкий лимит ответственности страховщика, государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования, а также низкая эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и ограниченная роль государства в контроле его деятельности", — пояснил он.

Согласно нынешней редакции документа, законопроектом предлагаются следующие изменения:

повысить размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС;

ввести свободное ценообразование;

сократить срок осуществления гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов;

ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за выплатой к своему страховщику;

ввести порядок расчета размеров страховых выплат по восстановлению ТС;

распространить действие страхового покрытия по договору ОСАГО на пассажиров ТС, вызвавшего ДТП;

снизить срок рассмотрения заявления об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней;

установить исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения страховой выплаты и оснований отказа в осуществлении такой выплаты.

Ранее НБУ обращался в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины с предложением существенно обновить Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Тогда регулятор предлагал установить новые стандарты качества страхового покрытия. В частности, усилить уровень защиты пострадавших в ДТП путем постепенного (в течение семи лет) повышения максимальных размеров страховой выплаты до размеров, установленных в странах ЕС.