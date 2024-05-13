В Украине начало дешеветь дизтопливо

На украинском рынке нефтепродуктов началось снижение розничных цен на дизельное топливо. Маркетмейкеры сбросили цены на дизель на 1-2,5 грн за литр, что стало стимулом для уменьшения стоимости среди операторов среднего и нижнего звеньев топливного рынка.

Об этом пишет профильное издание Encorr.

Причиной понижения стало падение мировых котировок на дизтопливо. В мае цена в Средиземноморье упала в среднем $24 за тонну (0,85 грн/л), а на севере Европы – $42 за тонну (1,49 грн/л).

"Снижение закупочной цены и конкуренция подтолкнули нас к снижению ценника на дизель", – сообщили в одной из крупных топливных сетей.

В мае бензин вырос в среднем на 1,72 грн/л до 6,82 грн/л. Это значительно лучше, чем было в апреле, но кое-что не дотягивает до показателей прошлого года. А вот цена на дизель на прошлой неделе несколько снизилась (на 0,31 грн/л). Разница между оптовыми и розничными ценами на дизтопливо на прошлой неделе упала до 9,97 грн/л.

Кроме премиальных сетей (WOG, Okko) сбросивших 1-2,5 грн/л, на 1-2 грн/л подешевел дизель в UPG, Shell, KLO, VST и других.

Сообщается, что на 13 мая разница стоимости ресурса между "премиумами" и дискаунтерами уменьшилась на 1,23 грн/л, до 6,75 грн/л. Для бензина он почти не изменился и составляет 7,92 грн/л.

При этом некоторые крупные сети, напротив, повысили стоимость бензинов А-95 и А-95 на 0,13-2 грн/л. Наибольшее удорожание показала "Укрнафта" - 1,53 грн/л для А-95 и 2 грн/л для А-95 Плюс.

По состоянию на 13 мая средняя цена бензина А-95 в Украине составила 55,91 грн/л (+0,22 грн/л в неделю), дизтоплива - 53,34 грн/л (-0,53 грн/л).

По оценкам операторов, снижение цен на дизтопливо будет продолжаться, в то время как существенных изменений стоимости бензина пока не ожидается.

Инфографика: Encorr

Напомним, Кабинет министров на заседании 10 мая одобрил новый законопроект, предусматривающий постепенное увеличение акцизов на горючее до 1 января 2028 года.

Добавим, что в марте Кабмин уже одобрял аналогичный документ. В нем было предусмотрено такое же повышение акцизов на "промежуточные" сброженные напитки, а также бензин и дизтопливо (соответственно с 213,5 и 139,5 евро за 1000 литров в I полугодии 2024 года).

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