В Украину ввезли более полумиллиона авто за 2022 год: самые популярные марки

В 2022 году в Украину ввезли 534 866 автомобилей. Это на 60% меньше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что количество ввозимых машин "откатилось" до показателей ководного 2020 года.

Наибольшее количество автомобилей ввезли в мае-июне — в период, когда действовали льготные ставки на растаможку.

Так, в мае было ввезено 94 тысячи авто, а в июне – 103 тысячи. С 1 июля, когда завершило действие "нулевое растаможивание", импорт автомобилей снизился.

Антирекорд ожидаемо произошел в первый месяц полномасштабного вторжения России. Тогда в Украину было ввезено менее 10 тысяч автомобилей.

"Нулевые ставки растаможки должны помочь людям, оставшимся без автомобилей вследствие вооруженной агрессии РФ, приобрести недорогую машину — чаще всего это уже бывшие автомобили. Кроме того, нулевое растаможивание должно было удешевить закупку волонтерами авто для ВСУ", - отмечают в Опендатабот.

Побочным результатом стал рост среднего возраста ввозимого в Украину автомобиля аж на 2 года.

"Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Так, если еще в 2020 году ввозили девятилетние авто, в 2021 году машины "постарели" на год, то в 2022 году 67% ввезенных подержанных машин старше 10 лет", - подчеркивают в Опендатабот.

В среднем возраст ввезенных в 2022 в Украину авто достиг 12,3 лет. Но устаревание автопарка украинцев не сказалось на безопасности на дорогах.

Так, по данным Национальной полиции, за весь 2022 год из-за управления неисправным транспортным средством зафиксировано 58 ДТП. Это 0,2% от общего количества аварий в стране за год.

Самым популярным брендом года среди легковых автомобилей стал Volkswagen. В топ-3 востребованных автомобилей попали также RENAULT и FORD. Что касается моделей, украинцы предпочитали VOLKSWAGEN PASSAT, VOLKSWAGEN GOLF и SKODA OCTAVIA.

Среди грузовых автомобилей чаще всего ввозили RENAULT, MAN и DAF.

Отметим, в Украину за 11 месяцев 2022 года ввезли на 28% электрокаров больше, чем за соответствующий период 2021: 11 700 против 9 130.