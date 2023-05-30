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Зеленскому подали петицию о недопущении повышения НДС на топливо до 20% с июля
Бывший исполнительный директор Национального совета реформ при президенте Мария Барабаш подала через сайт главы государства петицию о недопущении повышения НДС с 7% до 20%, а также акцизов на горючее начиная с 1 июля текущего года.
Инициатор призвала Владимира Зеленского внести в Верховную Раду как неотложный законопроект, предусматривающий оставление ставки НДС 7% на топливо до завершения действия военного положения, а не только до июля, как это предусмотрено действующим законом.
"С началом широкомасштабного вторжения украинцы с пониманием отнеслись к резкому удорожанию стоимости топлива. Ослабление налогового бремени, снижение акциза на топливо и уменьшение НДС с 20% до 7% было верным решением. Это решение положительно повлияло на устойчивость бизнеса и в какой-то мере снизило инфляцию", - указывает автор.
По ее словам, учитывая сверхсложные условия, в которых сейчас находится украинский бизнес, и постоянное снижение общей покупательной способности населения рост налогов только усугубит проблемы в экономике и социальной сфере.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По мнению Барабаш, обстоятельства, ставшие причиной принятия налоговых послаблений, еще не исчезли, и, соответственно, возвращать налог на горючее довоенного периода нецелесообразно. Она указывает, что из-за этого ориентировочная стоимость горючего вырастет: литра бензина А-95 – на 12 гривен, дизельного топлива – на 8 гривен, а автогаза – на 3 гривны.
В свою очередь цены на продукты питания, как указывает инициатор, могут вследствие этого вырасти на 15-30%, поскольку в стоимость любого продукта заложена стоимость топлива.
"Более всего такая стоимость заложена в продуктах питания, а это прямой удар по самым незащищенным слоям населения – тем, кто сейчас тратит большинство своего дохода на продукты питания", – отмечает она.
Кроме того, экс-руководительница Нацсовета реформ прогнозирует увеличение доли теневого рынка нефтепродуктов более чем на 20-30% при том, что наполнение бюджета за счет повышения налога на топливо будет происходить лишь в короткой и среднесрочной перспективе.
"Увеличение стоимости горючего приведет к уменьшению объемов его реализации, увеличению количества более дешевого фальсификата, продаже горючего через наличные или вне кассы, в конце концов – к общему падению экономики и как следствие – падению доходов госбюджета в перспективе", - считает она.
Согласно приведенным подсчетам, увеличение НДС с 7% до 20% и акцизов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет всего на 4 миллиарда гривен в месяц, в то время как прямые и косвенные ежемесячные потери налогоплательщиков и потребителей товаров и услуг составят более 10 миллиардов гривен.
"Повышение налогов на топливо с 7% до 20% и акцизов – это налог на каждого гражданина Украины. Заплатят его все. В конце концов, бюджет каждой семьи, которая имеет или не имеет авто, уменьшится. Такое повышение является ни экономически, ни социально оправданным, особенно во время полномасштабной войны", - резюмирует автор петиции.
Напомним, что ограничение льготного налогообложения горючего сроком до 1 июля 2023 года было установлено законом, принятым в сентябре 2022 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com