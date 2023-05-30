Зеленскому подали петицию о недопущении повышения НДС на топливо до 20% с июля

Бывший исполнительный директор Национального совета реформ при президенте Мария Барабаш подала через сайт главы государства петицию о недопущении повышения НДС с 7% до 20%, а также акцизов на горючее начиная с 1 июля текущего года.

Инициатор призвала Владимира Зеленского внести в Верховную Раду как неотложный законопроект, предусматривающий оставление ставки НДС 7% на топливо до завершения действия военного положения, а не только до июля, как это предусмотрено действующим законом.

"С началом широкомасштабного вторжения украинцы с пониманием отнеслись к резкому удорожанию стоимости топлива. Ослабление налогового бремени, снижение акциза на топливо и уменьшение НДС с 20% до 7% было верным решением. Это решение положительно повлияло на устойчивость бизнеса и в какой-то мере снизило инфляцию", - указывает автор.

По ее словам, учитывая сверхсложные условия, в которых сейчас находится украинский бизнес, и постоянное снижение общей покупательной способности населения рост налогов только усугубит проблемы в экономике и социальной сфере.

По мнению Барабаш, обстоятельства, ставшие причиной принятия налоговых послаблений, еще не исчезли, и, соответственно, возвращать налог на горючее довоенного периода нецелесообразно. Она указывает, что из-за этого ориентировочная стоимость горючего вырастет: литра бензина А-95 – на 12 гривен, дизельного топлива – на 8 гривен, а автогаза – на 3 гривны.

В свою очередь цены на продукты питания, как указывает инициатор, могут вследствие этого вырасти на 15-30%, поскольку в стоимость любого продукта заложена стоимость топлива.

"Более всего такая стоимость заложена в продуктах питания, а это прямой удар по самым незащищенным слоям населения – тем, кто сейчас тратит большинство своего дохода на продукты питания", – отмечает она.

Кроме того, экс-руководительница Нацсовета реформ прогнозирует увеличение доли теневого рынка нефтепродуктов более чем на 20-30% при том, что наполнение бюджета за счет повышения налога на топливо будет происходить лишь в короткой и среднесрочной перспективе.

"Увеличение стоимости горючего приведет к уменьшению объемов его реализации, увеличению количества более дешевого фальсификата, продаже горючего через наличные или вне кассы, в конце концов – к общему падению экономики и как следствие – падению доходов госбюджета в перспективе", - считает она.

Согласно приведенным подсчетам, увеличение НДС с 7% до 20% и акцизов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет всего на 4 миллиарда гривен в месяц, в то время как прямые и косвенные ежемесячные потери налогоплательщиков и потребителей товаров и услуг составят более 10 миллиардов гривен.

"Повышение налогов на топливо с 7% до 20% и акцизов – это налог на каждого гражданина Украины. Заплатят его все. В конце концов, бюджет каждой семьи, которая имеет или не имеет авто, уменьшится. Такое повышение является ни экономически, ни социально оправданным, особенно во время полномасштабной войны", - резюмирует автор петиции.

Напомним, что ограничение льготного налогообложения горючего сроком до 1 июля 2023 года было установлено законом, принятым в сентябре 2022 года.

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