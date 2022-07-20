Альянс Банк кредитует аграриев, несмотря на риски, – Юлия Фролова

Альянс Банк предлагает финансирование агробизнеса по программе Европейского инвестиционного банка, поскольку считает поддержку аграриев приоритетной в 2022 году. В условиях войны все клиенты банка могут получить кредит на развитие своего дела без залога, подписав договор дистанционно. "Весной для проведения посевной компании Альянс Банк уже выдал 355 млн. грн", – сообщила Председатель правления Альянс Банка Юлия Фролова в интервью банковскому порталу "Financial club".

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Чтобы удовлетворить клиентов, временно изменивших местонахождение и проводящих вынужденную релокацию бизнеса в западные регионы страны, Альянс Банк до конца 2022 года откроет 4 новых отделения в Ивано-Франковске, Ровно, Луцке и Тернополе. На данный момент, на постоянной основе работает 28 из 30 отделений банка в других регионах Украины.

"Альянс Банк продолжил активное сотрудничество с IFC в рамках Глобальной программы торгового финансирования – Global Trade Finance Program (GTFP). Линия торгового финансирования позволит Банку оказывать клиентам необходимую поддержку при проведении внешнеэкономических операций. Спрос на банковские продукты также меняется в реалиях военного положения. Если в первые недели клиентов интересовали только расчеты за товары и услуги, то сегодня уже есть первые признаки возобновления бизнес-активности и спрос на долгосрочное финансирование бизнеса", - сообщает Юлия Фролова.

За период февраль-апрель кредитными каникулами воспользовались почти 60% клиентов банка, в основном – клиенты микробизнеса. Более половины клиентов возвращается к погашению кредитов по новому графику. Для клиентов, которые до сих пор не смогли адаптировать свой бизнес к новым реалиям, банк готов пролонгировать кредитные каникулы.

"Сегодня мы считаем самым важным поддерживать клиентов для дальнейшего развития украинской экономики. Готовы обеспечить кредитование предпринимателей с учетом всех рисков. Акционеры банка поддерживают наши решения, а коммуникация, прежде всего, направлена на реализацию стратегии развития в военных условиях", - комментирует Председатель правления Альянс Банка Юлия Фролова.

24 июня Baker Tilly Ukraine завершили проведение годового аудита финансовой отчетности Альянс Банка за 2021 год. Рост валюты баланса превысил 4 млрд грн (+36%), а прибыль по результатам 2021 года достигла рекордного значения 331 млн грн. Фактическое значение показателя адекватности капитала более чем вдвое превысило нормативное значение, устанавливаемое НБУ. Национальный банк Украины в письме от 22 июня отметил, что Альянс Банк придерживается установленных Национальным банком требований по значению экономических нормативов. Главный акционер Альянс Банка Александр Сосис известен как основатель и совладелец страховой группы "АСКА".