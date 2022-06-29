Банк "Альянс" за которым стоит Фирташ, должен вкладчикам и государству миллиарды и находится на грани банкротства - СМИ

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В Украине вскоре может повториться история банка "Надра". Олигарх Дмитрий Фирташ довел до банкротства еще одно финучреждение – банк «Альянс». НБУ, который должен поддерживать устойчивость отечественной банковской системы, многие годы преступно закрывал глаза на многомиллиардные махинации и разворовывание средств, в том числе государственных, в «Альянсе».

Об этом говорится в материале на сайте европейского издания Luxembourg Herald под названием "Украина должна закрыть банк Фирташа, откуда были украдены миллионы евро".

В материале говорится, что сегодня банк не выполняет своих обязательств перед клиентами. По данным источника в финучреждении, объем невыполненных платежных поручений клиентов превысил 1 млрд грн. Забрать деньги из банка не могут как частные предприятия, так и госструктуры.

"От собственных источников в НБУ и банке нам удалось выяснить реальное финансовое положение банка "Альянс" - оно катастрофическое. Нормативы регулятора не выполняются, денег в хранилище нет, а кредиты выданы связанным лицам, многие без залогов. Совершенно очевидно, что «Альянс» - банк-банкрот, но при этом регулятор не спешит вводить туда временную администрацию и наказывать виновных в хищении миллиардов гривен вкладчиков" — пишут журналисты Luxembourg Herald.

Конвертцентр Фирташа

"Альянс" был основан в далеком 1992 году в Донецке. Все эти 30 лет работы на рынке он был известен лишь узкому кругу лиц, не имел отделений. После Революции, в 2015 году банк якобы выкупил выходец из страхового бизнеса Александр Сосис. Но он является лишь номинальным владельцем, а по факту за финучреждением стоит Дмитрий Фирташ. Подсанкционному олигарху нужен был банк для обслуживания своего бизнеса. «Альянс», который и ранее занимался финансовыми махинациями, отлично подходил для этих целей. Клиентами банка стали облгазы, агро- и химические предприятия Фирташа («Твой Газсбыт», «ЗТМК», «Ника-Агротрейд», «Йе Энергия», «Хим Трейд» и др.). При новом владельце «Альянс» занялся привычным делом – отмыванием и хищением средств. Как и прежде – под молчаливое согласие регулятора и правоохранителей.

Так, Генпрокуратура считает, что "Альянс" помог структурам Фирташа украсть у «Нафтогаза» более 4 млрд грн. В материалах уголовного производства говорится, что через банк в 2017-2018 гг. руководством облгазов Фирташа при участии азотных предприятий олигарха незаконно выводились средства, что привело к существенному увеличению задолженности перед государственным НАК «Нафтогаз». Однако расследование до сих пор не доведено до конца.

Еще один скандальный кейс связан с компанией "Глобалмани". Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Поскольку «Альянс» выступал расчетным банком и эмитентом электронных денег «Глобалмани», его подозревали в причастности к финансированию российских террористов на Донбассе.

Также журналистами было доказано, что через "Глобалмани" и банк «Альянс» совершаются транзакции оплаты покупки наркотиков. Финучреждения принимали деньги у клиентов без идентификации, нарушая требования НБУ и способствуя криминальной деятельности наркоторговцев.

Позже Нацполиция выявила масштабную схему отмывания средств и перевод 6,5 млрд грн в Россию в течение 2019-2020 годов. Через все те же "Глобалмани" и банк «Альянс».

В 2018 году НБУ оштрафовал "Альянс" на 2,6 млн грн за отмывание преступных денег.

В том же году СБУ обнаружила, что должностные лица крупных промышленных и энергогенерирующих предприятий Запорожского региона занимались подрывной деятельностью в интересах России, а полученные от агрессора средства переводились на счета в банке "Альянс", где успешно легализировались. Среди компаний, которые оказались под подозрением, был «Запорожский титано-магниевый комбинат» Фирташа. Это предприятие было одним из главных партнеров-клиентов «Альянса», храня все свои средства в этом банке. В итоге суд арестовал эти средства – более 360 млн грн, что составило почти половину всего капитала банка.

В материале люксембургских журналистов говорится, что несмотря на то, что убытки от таких схем нанесли десятки миллиардов гривен украинскому бюджету, а государственная измена это особо тяжкое преступление, расследование ведется до сих пор, никто из виновных не привлечен к ответственности, даже не взят по стражу. Вместе с этим, должностные лица предприятия и банка "порешали" вопрос с прокуратурой, которая в свою очередь разрешила снять арест с имущества и счетов. А когда Кабмин поручил выплатить зарплаты сотрудникам ЗТМК из этих средств, «Альянс» не смог этого сделать – деньги уже были разворованы. По этому факту Государственное бюро расследований отдельно открыло уголовное производство и расследует подкуп прокуроров.

Кроме того, авторы материала утверждают, что по их данным, "Альянс" сотрудничал с россиянами, в частности, с «Транскапиталбанком», до самого начала полномасштабной войны, о чем сообщал в НБУ. Регулятор не возражал.

Ни гарантий, ни денег

Настоящей "фишкой" банка «Альянс» стали махинации с невыполнением банковских гарантий. Схема, которая была бы невозможна без серьезной «крыши» в Нацбанке, тем не менее процветает много лет. Ее суть проста: банк выступает гарантом выполнения подрядчиком условий гостендера, но когда подрядчик получает предоплату и исчезает, «Альянс» тоже отказывается компенсировать возникшие убытки госкомпаний. В итоге, деньги попросту разворовываются участниками схемы, а государство остается ни с чем.

В этой связи стоит вспомнить историю 2018 года с закупками топлива для Вооруженных сил Украины, в которой банк "Альянс" был гарантом. Топливо должна была поставить фирма «Фидея» (входит в орбиту скандальной «Трейд Коммодити» из окружения Петра Порошенко), но в срок этого не сделала. Но когда Минобороны попыталось взыскать с банка то, что он гарантировал, «Альянс» платить отказался. В итоге армия осталась и без топлива, и без денег.

В реестре судебных решений банк "Альянс" фигурирует в 11,5 тыс. дел

В будущем, как пишут журналисты, эта схема проворачивалась многократно. Несмотря на огромное количество уголовных дел, в которых фигурирует банк "Альянс", некоторые государственные структуры продолжают хранить в нем деньги и соглашаться на банковские гарантии «Альянса» в государственных тендерах. Среди других пострадавших - «Государственное инновационное кредитно-финансовое учреждение», требующее возврата 17,3 млн грн у «Банк Альянс» в связи с неисполнением взятых обязательств; «Администрация морских портов Украины», которая несколько лет безуспешно пытается получить от «Альянса» 76 млн банковских гарантий.

"Если посмотреть отчеты банка "Альянс", в них вы не найдете упоминания о невыполненных обязательствах. Однако источники в НБУ сообщают, что на данный момент у банка невыполненных гарантий как минимум на 3,2 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн – долг ООО «Юнайтед Энерджи» из орбиты олигарха Игоря Коломойского перед «Укрэнерго», а более 2 млрд грн – долги облгазов Фирташа перед «Нафтогаз Трейдинг» и «Укргаздобычей. Что интересно, НБУ в своих ответах на жалобы госкомпаний демонстрирует двойные стандарты – по гарантиям Коломойского Нацбанк просит «Альянс» погасить долг, а по гарантиям Фирташа лишь обещает разобраться в ситуации.

А между тем, очевидно, что государство уже не увидит этих денег: те же облгазы Фирташа были переданы в управление "Нафтогаза", и олигарх не будет платить по их долгам" - пишут авторы материала.

Пациент мертв, но признавать этого не хочет

Авторы материала пишут, что сегодня банк "Альянс" - это финансовая дыра, в которую безвозвратно ушел как частный капитал, так и около 0,9 млрд грн средств государства и города Киева. На депозитах в «Альянсе» Минфин держит 364 млн грн, а КГГА – 326 млн грн. Еще 178 млн грн – это средства упомянутого выше ЗТМК, который государство отобрало у Фирташа и сейчас возвращает в госсобственность. С ЗТМК понятно – это предприятие еще недавно принадлежало олигарху, а вот кто надоумил чиновников Минфина и КГГА держать деньги в банке, прославившемся сотнями уголовных дел, тот еще вопрос. По давней украинской традиции, в этом деле все решают взятки, которые чиновники получают от банкиров.

Сегодня, как утверждается в публикации, денег в банке нет, он практически пуст и живет исключительно за счет рефинанса НБУ. "Альянс" не выполняет норматив ликвидности резервирования денег, нарушает норматив валютной позиции (78,3% при максимально допустимых 5%).

Структуры Фирташа, Григоришина за три месяца войны вывели из банка 2,5 млрд грн. В "Альянсе" на сегодняшний день кредитный портфель составляет 5,5 млрд грн, около половины этого объема – плохие кредиты. По данным источника в НБУ, около 2 млрд грн выданы компаниям Дмитрия Фирташа, многие без залога. По факту, эти деньги были попросту разворованы. Банк еще и тратит рефинанс на покупку валюты на Межбанке и затем выводит ее в интересах структур Фирташа за рубеж.

При этом в своих отчетах "Альянс" рисует приемлемые цифры. Мол, в кассах отделений есть 480 млн грн, а на корсчетах 1,05 млрд грн. В том числе, 12 млн евро якобы лежат в итальянском Banca popolare di sondrio.

"Все это фикция, говорят наши источники. Согласно общепринятым нормативам, в кассах "Альянса" должно находиться около 200 млн грн в эквиваленте. Банкиры не позволяют деньгам без дела лежать в хранилище, особенно, если эти средства можно положить на овернайт в НБУ под 23%. То есть, на самом деле заявленных денег нет, они существуют только на бумаге" - пишут журналисты.

Идентичная история была подробно описана в 2015 году тогда еще директором по банковскому надзору НБУ Екатериной Рожковой. Union Standard Bank уверял регулятора, что имеет в киевском хранилище 108 млн грн, но когда НБУ пришел в банк с проверкой, очень быстро вскрылся обман, и Union Standard был ликвидирован.

"В нашем случае, по данным источника в НБУ, номинальный владелец банка Александр Сосис покинул Украину, прихватив с собой наличными 8 млн долларов – практически все, что было в центральном хранилище банка" - говорится в материале.

Возможно, нет никаких 12 млн евро и в итальянском банке. Очень похоже, что это фиктивный остаток, который наверняка является гарантией кредита, который никогда не будет возвращен, и итальянцы просто спишут эти деньги. Типичная схема, по которой ранее работали нечистые на руку украинские банки в кооперации с печально известным австрийским Meinl Bank.

Если бы с финансами у банка "Альянс" был порядок, он не обращался бы за рефинансом НБУ под 27% годовых. Это невыполнимые условия в ситуации, когда нет инструментов для инвестирования, перекрывающих этот высокий процент займа. На 1 июня у банка «Альянс» в обязательствах перед НБУ висело 4,1 млрд грн. И к этой сумме банк должен выплатить более миллиарда процентов. Это неподъемные суммы для столь небольшого банка. И зачем ему новый рефинанс под настолько невыгодные условия, если у него есть деньги? Очевидно, денег все же нет.

Зная все эти факты, Нацбанк, тем не менее, не предпринимает никаких действий, чтобы прекратить этот беспредел. Если банк лопнет (а он по факту уже лопнул, просто об этом еще не объявили), Фонд гарантирования вкладов физлиц должен будет выплатить вкладчикам 1,6 млрд грн.

"Видимо, "Альянс" кому-то очень нужен, если ему позволяют существовать при таком положении дел. И никого не смущает тот факт, что государство в этом банке одномоментно может потерять около 1 млрд на депозитах госструктур, 3,2 млрд грн – на невыполненных гарантиях и 1,6 млрд грн – на погашении убытков вкладчиков-физлиц. Итого, около 6 млрд" - пишут авторы материала и добавляют, что по их информации, журналисты одного из ведущих телеканалов Украины готовят детальное расследование, посвященное данной теме.

"Украина живет в условиях войны, а коррумпированные банки и чиновники продолжают грабить государство. Нацбанк просто обязан гарантировать стабильную работу банковской системы. И в ней не должно быть места столь откровенным конвертцентрам под вывеской банка. Банк "Альянс" должен быть ликвидирован, а все причастные к этой преступной схеме – привлечены к ответственности.

Для профилактики и выявления подобных мошеннических схем в украинских банках НБУ стоило бы проверить хранилища всех финучреждений и удостовериться, что их отчеты соответствуют реальному состоянию финансов. Стоило бы выяснить, не убежал ли кто из акционеров вместе с содержимым кассы. Также не лишним будет проверить состояние корсчетов украинских финучреждений в малоизвестных иностранных банках. В 2014 году с помощью нехитрых схем банкиры вывели за рубеж 2,5 млрд долларов. Сегодня, в условиях полномасштабной войны повторение подобного сценария будет иметь катастрофические последствия" - резюмируют журналисты Luxembourgh Herald.