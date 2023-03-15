Банкиры заявляют, что кредитование дает возможность бизнесу избежать банкротства и возвращать долги

Кредитная поддержка украинского бизнеса со стороны банков позволяет многим компаниям избежать банкротства и сохранить операционную деятельность.

Об этом в рамках форума Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Те клиенты, которых мы кредитуем, благодаря доступу к финансированию продолжают работать и не останавливают свой бизнес, что, в свою очередь, позволяет им возвращать долги", - сказал Наумов.

По его словам, банк кредитует как тех заемщиков, которые возобновили деятельность без смены регионального расположения, так и компании, которые из-за боевых действий и военных рисков были вынуждены провести релокацию.

Подтверждает слова Наумова и член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка Евгений Заиграев. Он говорит, что государственная поддержка (в частности, программа "5-7-9") дает возможность стабильно кредитовать бизнес. "При этом более половины наших заемщиков даже в текущей ситуации исправно возвращают кредиты", – заявил Заиграев.

Директор департамента корпоративного бизнеса, член правления банка "Пивденный" Александр Матюшенко со своей стороны заявил, что отношение бизнес-заемщиков к погашению долгов сейчас выглядит лучше, чем это было до войны.

При этом банки, по его словам, стали значительно аккуратнее подходить к выдаче кредитов и предоставляют финансирование под конкретные и обоснованные цели (покупка и реконструкция помещений, проекты по энергоэффективности, пополнение оборотных средств и так даеле).

Отметим, что представители крупнейших банков прогнозируют рост необслуживаемых кредитов (NPL) в банковской системе в 2023 году выше отметки в 50%. При этом также возможно сокращение общего объема кредитного портфеля в связи с ужесточением политики банков по предоставлению новых займов.

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