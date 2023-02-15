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Более $100 млн приобрели клиенты в Sense SuperApp для размещения на депозите
Валюту более чем на 100 млн долларов приобрели клиенты через цифровой банк Sense SuperApp для дальнейшего размещения на депозит. Украинцы открыли более 60 тысяч таких депозитов в Sense Bank, а средняя сумма вклада составила около 1630 долларов.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Напомним, Национальный банк 21 октября договорился с украинскими финучреждениями о введении возможности для клиентов покупать доллары США по официальному курсу НБУ с последующим их размещением на срочный депозит в банке.
Услуга позволяет приобрести валюту по последнему зафиксированному курсу НБУ (37,40 за доллар и 40,20 за евро), что значительно выгоднее наличного валютообмена, а также без дополнительных комиссий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщили в Sense Bank, после введения этой услуги наиболее популярным среди клиентов банка стал срочный вклад "Прибыльный" в долларах США от трех месяцев с доходностью от 2,5% до 6%. При этом средства с более чем 60% депозитных сделок после завершения их срока были размещены клиентами повторно.
Чтобы приобрести иностранную валюту (доллар/евро) онлайн в цифровом банке Sense SuperApp для последующего размещения на депозит, клиенту необходимо в меню "Продукты" перейти в раздел "Депозит или кредит" и нажать "Депозит".
После этого выбрать валюту вклада и депозит "Прибыльный", зафиксировав срок на 3 месяца и более, а также указать счет в гривне, с которого будут списаны средства и выбрать валютный счет, на который возвратятся средства после завершения депозита. Все эти операции можно совершить за несколько минут.
Напомним, кроме Sense Bank этой возможностью воспользовались и другие финучреждения. Так, ПриватБанк запустил валютный вклад "Капитал" для защиты гривневых сбережений клиентов, валюту для которого можно покупать без ограничений по текущему курсу НБУ.