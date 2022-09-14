COMINBANK досрочно погашает кредит рефинансирования Национального банка

Руководство COMINBANK (Коммерческий Индустриальный Банк, АО "КИБ") приняло решение досрочно погасить привлеченное в 2021 году и начале войны рефинансирование от Национального банка. Финучреждение пошло на такой шаг, учитывая стабильность ресурсной базы и положительную динамику развития.

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Это очередное свидетельство того, что в условиях полномасштабной войны украинская банковская система хоть и потерпела мощный удар, но оказалась крепче, чем можно было прогнозировать. Как видим, некоторые банки даже вопреки войне демонстрируют не только стабильность, но и улучшение своих показателей.

Как рассказывают в COMINBANK , по состоянию на 15 сентября в этом году было выполнено обязательств на сумму 2,6 млрд. гривен. Это было сделано на средства ресурсов, полученных от погашения Минфином ОВГЗ, ранее приобретенных банком.

"Фактически, течение пяти месяцев АО "КИБ" оплатило более 60% привлеченного от Нацбанка рефинансирования. Всего в планах за 2022 год у нас погасить рефинансирование от Национального банка Украины в полном объеме, что дополнительно составит 1,6 млрд грн ", – рассказывают в учреждении.

"Фактически, в течение четырех месяцев АО "КИБ" уплатило около 40% привлеченного от Нацбанка рефинансирования. Всего в планах за 2022 год у нас погасить рефинансирование от Национального банка Украины в полном объеме, что составит 2,6 млрд грн ", – рассказывают в учреждении .

Стоит отметить, что банк демонстрирует стабильную прибыльную деятельность. Учреждение диверсифицирует направления получения доходов и компенсирует временное снижение эффективности кредитования из-за увеличения комиссионных доходов от расчетных операций и карточного бизнеса. Также показательно, что COMINBANK удалось сохранить доверие граждан и увеличить объем срочных депозитов за I полугодие на 6% - до более 1,5 млрд грн. И это в условиях, когда на рынке прослеживается тенденция к сокращению депозитов физических лиц в банковской системе.

COMINBANK оказывает банковские услуги и подтверждает все показатели в соответствии с нормативами и требованиями НБУ. Более того, за I полугодие учреждение получило более 60 млн грн прибыли, сформировало дополнительно 200 млн грн резервов под кредитные риски", – добавляют в COMINBANK .

Как результат, за 6 месяцев текущего года COMINBANK уплатил более 50 млн. грн. налогов и сборов. Показатели эффективности COMINBANK достаточно высоки среди конкурентов и составляют ROE (рентабельность собственного капитала) – 25% , ROA (рентабельность активов) – 1,5%, SIR – 34% .

По идее, именно поэтому 11 августа этого года решением рейтингового комитета Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" был обновлен долгосрочный кредитный рейтинг COMINBANK по национальной шкале на уровне uaААА. Это говорит о том, что банк обладает высокой кредитоспособностью.

Впрочем, COMINBANK пошел на погашение рефинансирования не только с учетом собственных хороших показателей. Используя взвешенный подход, дополнительным доводом в пользу этого шага стало повышение стоимости кредитов НБУ после поднятия им учетной ставки. В течение 2021-го и I квартала 2022 года банк привлекал рефинансирование от НБУ как раз ввиду низкой стоимости ресурсов (6-11% годовых).

Как и другие учреждения, COMINBANK привлекала срочность (до 2026 года) и возможность эффективного вложения заимствованных у НБУ средств в активы с более высокой доходностью, в частности – в кредиты физлицам, субъектам хозяйствования и ОВГЗ.

"Но в случае кризисного изменения учетной ставки эффективно досрочное погашение привлеченного рефинансирования", - объясняют в банке.

Ведя прибыльную деятельность, даже во время войны, банк не просто не прекращает работу и не снижает обороты, но и активно развивается. За период с момента начала активных боевых действий ComInBank открыл 14 новых отделений в таких городах как Киев, Ужгород, Борисполь, Белая Церковь, Каменское, Черкассы.

COMINBANK намерена продолжать расширение и развитие региональной сети отделений. Важной задачей остается повышение и дальнейшая поддержка высокого качества обслуживания за счет расширения перечня банковских продуктов и услуг в соответствии с потребностями рынка.