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COMINBANK заключил первый договор по программе «Доступный факторинг»

COMINBANK заключил первый договор по программе «Доступный факторинг»

Первым клиентом, получившим финансирование по программе «Доступный факторинг» в АО «КОМИНБАНК», стала энергосервисная компания ООО «АРМАТОК», осуществляющая восстановление, термомодернизацию и утепление учебных заведений, детских садов, больниц.

Механизм энергосервиса или ЭСКО-контракт действует в Украине с 2015 года. Он работает следующим образом: энергосервисные компании (ЭСКО-компании) внедряют энергоэффективные мероприятия и развивают возобновляемую энергетику в общественных зданиях и коммунальных предприятиях за собственные или заемные средства на условиях энергосервисного договора. 

«Энергосервис является бизнесом, нуждающимся в значительных капиталовложениях, однако имеет невысокую маржинальность. В то же время, именно энергосервис является эффективным инструментом восстановления зданий, учреждений социальной сферы. Поэтому ЭСКО-компании, по нашему мнению, относятся к категории предприятий, нуждающихся в особой поддержке со стороны государства», – комментирует Дмитрий Чёрный, Директор Департамента факторинговых, документарных операций и торгового финансирования АО «КОМИНБАНК». 

Напомним, что фонд развития предпринимательства совместно с партнёрами и правительством расширяет спектр финансовых инструментов для украинских предпринимателей. 

В декабре прошлого года Министерство экономики Украины и Министерство финансов Украины в рамках Государственной программы поддержки украинских предпринимателей "5-7-9%" официально запустили программу "Доступный факторинг". 

АО «КОМИНБАНК» стал одним из банков-партнёров, с которыми Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве. Программа предусматривает компенсацию процентной ставки по договорам факторинга на уровень до 13% годовых для субъектов микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства. 

По мнению экспертов Коминбанка, запуск Программы будет способствовать росту количества пользующихся факторингом предприятий, что приведёт к росту объемов факторинговых услуг в стране. 

«Возможность получать факторинговые услуги по относительно невысокой ставке сделает факторинг более доступным для производителей. Теперь этим инструментом смогут пользоваться клиенты тех отраслей экономики, которые раньше не делали этого из-за относительно небольшой маржинальности бизнеса. Например, производители, которые находятся в достаточно сложных условиях: с одной стороны, покупатели — крупные торговые сети — требуют условия сотрудничества со значительной отсрочкой платежа, а с другой — высокая стоимость финансирования для обеспечения возможности предоставить ожидаемый срок отсрочки платежа», — отмечает Дмитрий Черный. 

Сегодня спрос на факторинг от АО «КОМИНБАНК» обуславливает ряд преимуществ, среди которых: 

- Гибкость принятия решений; 

- Возможность адаптации факторинга к особенностям бизнес-процессов конкретного клиента; 

- Возможность сотрудничества с отдельными категориями дебиторов. 

Теперь к этим преимуществам добавилась возможность получения государственной поддержки путём компенсации процентной ставки. 

Справка

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) - универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 

cib.com.ua

Источники: delo.ua