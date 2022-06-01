Для поддержки страны: Укргазбанк авансом уплатил более полумиллиарда налога на прибыль

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Государственный Укргазбанк заблаговременно уплатил налоги в госбюджет для поддержания обороноспособности, экономики и восстановления разрушенной инфраструктуры страны.

Банк в мае дополнительно перечислил 550 млн грн налогов вперед. Речь идет об авансовой уплате налога на прибыль.

Об этом сообщает сайт учреждения.

Такая поддержка необходима государству именно сегодня, во время войны, когда стране приходится направлять все средства и силы на борьбу с врагом.

Поддержка государства таким образом со стороны банка происходит уже не в первый раз. В апреле Укргазбанк заплатил заранее 2 млрд гривен налога на прибыль.

Таким образом, общая сумма налога, уплаченная заранее в текущем году, составляет 2,55 миллиарда гривен.