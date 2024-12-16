Доверие, двигающее экспорт: как Укрэксимбанк поддерживает украинский бизнес в сложные времена

В условиях полномасштабной войны украинская экономика испытывает значительные вызовы, однако экспорт продолжает оставаться одним из важных драйверов экономического роста. В этот сложный период государственный Укрэксимбанк играет ключевую роль, обеспечивая надежную финансовую поддержку украинским экспортерам.

Экспорт как движущая сила восстановления

Сегодня бизнес украинских экспортеров и импортеров проходит болезненную вынужденную трансформацию. С одной стороны, евроинтеграционные процессы сулят перспективы развития на внешних рынках и существенное сокращение барьеров. С другой — полномасштабная война, серьезно ударившая по экономике страны. В сумме, эти факторы привели к тому, что экспортеры и импортеры имеют потенциал, но не имеют ресурсов, чтобы его реализовать. Но, несмотря на многочисленные вызовы войны, украинский бизнес демонстрирует устойчивость и адаптивность. Экспорт, несмотря на логистические и другие трудности, остается важным источником валютной выручки для страны.

Роль Укрэксимбанка

Укрэксимбанк, как государственный банк, взял на себя ответственность поддерживать украинских экспортеров и импортеров. Благодаря многолетнему опыту и партнерству с ведущими мировыми финансовыми институтами Банк предлагает широкий спектр финансовых инструментов, которые позволяют украинским компаниям успешно конкурировать на международных рынках.

Так, за 2022-2023 годы Банк предоставил финансирование более 100 экспортерам на общую сумму более 12 миллиардов гривен, а его портфель инструментов продолжает расти.

Экспортные аккредитивы: надежный финансовый инструмент для экспортеров

Экспортный аккредитив является надежным и эффективным финансовым инструментом для экспортеров, позволяющим минимизировать риски, связанные с платежеспособностью иностранных контрагентов-покупателей. Это достигается благодаря тому, что экспортер берет на себя риск банка-эмитента, а не контрагента. Такой подход является принципиальным преимуществом в рисковых условиях международной торговли, в частности, во время войны или экономических кризисов.

В то же время, для экспортеров важным остается вопрос быстрого получения экспортной выручки за отгруженную продукцию. Операции по экспортным аккредитивам позволяют ускорить этот процесс благодаря стандартизированной процедуре проверки документов и четко определенным срокам платежа. Это обеспечивает большую финансовую гибкость и способствует непрерывности экспортной деятельности даже при сложных рыночных условиях.

Как работает схема расчетов по документарному аккредитиву?

Классическая схема реализации расчетов по документарному аккредитиву предусматривает такой маршрут движения товаров-документов-средств после открытия аккредитива в пользу экспортера:

1) отгрузка товара экспортером;

2) подготовка и представление экспортером документов по аккредитиву в свой банк;

3) проверка документов банком экспортера и их отправка курьером в банк- эмитента ;

4) проверка документов банком-эмитентом и в случае надлежащего представления документов – их оплата;

5) получение экспортной выручки экспортером.

Если не принимать во внимание время, которое экспортер тратит на подготовку отгрузочных документов по аккредитиву и их представление в свой банк, – здесь все зависит от самого экспортера – критическими для экспортера могут стать затраты времени на обработку и пересылку документов именно со стороны берущих банков. участие в аккредитивной операции. Учитывая увеличение времени на пересылку документов курьерской службой из-за войны и закрытия воздушного пространства над Украиной, а также время, отведенное банкам на проверку документов (5 рабочих дней) в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов (UCP600), экспортер может ожидать экспортную выручку от двух до трех недель (в зависимости от удаленности страны банка-эмитента) с момента представления документов в свой банк.

Укрэксимбанк максимально ускоряет процесс проверки документов со своей стороны обычно выполняя такую процедуру в течение 1-2 дней, чего нельзя гарантировать со стороны банка-эмитента. К сожалению, некоторые банки придерживаются максимально отведенного для них времени для проверки документов.

Однако даже такие, казалось бы, значительные временные расходы до момента получения экспортером выручки в ходе реализации аккредитивной операции "на руку" экспортеру в случае, когда время на транспортировку товара значительно превышает время на пересылку и проверку документов по аккредитиву. В таких условиях экспортер получает экспортную выручку раньше, чем товар будет доставлен в пункт назначения и получен покупателем.

Но в практике осуществления аккредитивных операций существуют механизмы, позволяющие значительно ускорить получение экспортером экспортной выручки. Речь идет об инструкциях от банка-эмитента, позволяющих банку экспортера требовать платеж по аккредитиву при условии надлежащего представления документов по аккредитиву в течение 3-5 рабочих дней путем отправки соответствующего сообщения по системе SWIFT в банк-эмитент.

Это позволяет существенно сократить срок получения экспортной выручки – с двух-трех недель до трех-пяти рабочих дней. При этом экспортная выручка поступает экспортеру раньше, чем документы по аккредитиву поступят в банк-эмитент. Во время войны такие выгодные условия для экспортеров приобретают особое значение.

Укрэксимбанк – абсолютный лидер на рынке по обслуживанию экспортных аккредитивов.

Уже более 30 лет государственный Укрэксимбанк как специализированный банк, который сосредотачивает свою деятельность на обслуживании международной торговли и содействии эффективности экспортно-импортных операций своих клиентов, предлагает современные решения с использованием инструментов торгового финансирования, в частности экспортных аккредитивов.

На сегодняшний день Укрэксимбанк является абсолютным лидером на рынке по обслуживанию экспортных аккредитивов. Только за 10 месяцев 2024 года Банк реализовал операций по экспортным аккредитивам на общую сумму почти 95 миллионов долларов США, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года, а портфель экспортных аккредитивов по состоянию на 1 ноября 2024 достиг 160 миллионов долларов США.

Репутация и доверие

Доверие является фундаментальным элементом в международных финансовых отношениях, в частности, в сфере документарного бизнеса и торгового финансирования. Укрэксимбанк, имея высокий уровень доверия среди международных партнеров, активно работает по укреплению связей с ведущими иностранными банками. Это обеспечивает украинским экспортерам наилучшие условия для расчетов и минимизации рисков в сложное время.

Пример успешного сотрудничества: кейс ООО "Мойдодыр"

О высоком уровне доверия и безупречной репутации Укрэксимбанка свидетельствует сотрудничество с EXIM BANCA ROMANEASCA SA (Румыния) в рамках реализации экспортных аккредитивов для клиента Банка – "Мойдодыр". Условия сотрудничества предусматривают возможность требования платежа по системе SWIFT в течение пяти рабочих дней.

Сотрудничество Укрэксимбанка с ведущим украинским производителем мебели для ванных комнат, компанией "Мойдодыр", началось с началом полномасштабного вторжения России в Украину. За этот период Укрэксимбанк успешно реализовал 21 экспортный аккредитив, полученный в пользу производителя. Все аккредитивы покрывали поставки продукции ООО "Мойдодыр" в Румынию.

Платформа EximTradePro: комплексный подход к поддержке экспорта

Для поддержки украинских экспортеров и импортеров Банк создал Платформу EximTradePro.

Она усиливает украинских экспортеров и импортеров, предоставляя доступ к действенным инструментам торгового финансирования для восстановления украинского экспорта и повышения эффективности импорта.

Платформа помогает экспортерам и импортерам эффективно кредитовать операционную деятельность и работает с украинскими предприятиями, которые планируют расширить свой экспорт или начать или расширить импорт.

Вместо выводов

Эффективная поддержка экспортеров является стратегически важной задачей восстановления украинской экономики. Укрэксимбанк продолжает внедрять современные решения и содействовать интеграции украинских компаний в глобальные рынки, обеспечивая финансовую устойчивость и долгосрочное развитие.