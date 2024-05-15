ЕБРР отметил Укргазбанк как самого активного банка-эмитента в Украине по программе поддержки торговли

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) определил наиболее успешные банки-партнеры по всему миру по результатам 2023 года.

Укргазбанк уже четвертый раз подряд получил награду в номинации «Most Active Issuing Bank in Ukraine» («Самый активный банк-эмитент в Украине») по программе поддержки торговли ЕБРР (TFP). Это еще раз подтверждает лидирующие позиции банка на рынке торгового финансирования.

«Мы благодарны ЕБРР за стратегическое партнерство для поддержки украинской экономики в это сверхсложное для Украины военное время. Каждое десятое евро из всего, что инвестирует ЕБРР в Украину, идет именно через Укргазбанк. Наша команда имеет уникальную экспертизу в торговом финансировании и продолжит оказывать мощную поддержку украинскому экспорту и импорту», – отметил Владимир Пономарев, первый заместитель председателя правления Укргазбанка.

Объявление победителей состоялось во время 33-го ежегодного собрания и бизнес-форума ЕБРР в Ереване.

При поддержке ЕБРР Укргазбанк совершил 81 соглашение по торговому финансированию на сумму около 234 миллионов евро в 2023 году.

В целом май стал суперпобедоносным месяцем для Укргазбанка по направлению торгового финансирования. IFC признал Укргазбанк "Best Trade Partner Bank - Eastern Europe 2024". По версии Global Trade Review, он стал лучшим банком по торговому финансированию Восточной Европы в 2023 году. А соглашение о доступном страховании перевозок в Черном море стало одним из лучших.

Публичное акционерное общество - акционерный банк «УКРГАЗБАНК». Банковская лицензия №123 от 21.07.1993, выдана НБУ. Регистрационный номер в Государственном реестре банков №183