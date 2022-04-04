ЕБРР приостановит доступ России и Беларуси к финансированию

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проголосовал за немедленную приостановку доступа России и Беларуси к финансам и экспертизе банка.

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Об этом сообщается на сайте организации.

"Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер против Российской Федерации и Беларуси после вторжения в Украину. Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам банка должен быть официально приостановлен с немедленным вступлением в силу", — говорится в сообщении.

Это означает, что ни в одной из этих стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству.

Кроме того, ЕБРР пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам.

"ЕБРР уже объявил, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕБРР не делал инвестиций в новые проекты в России с 2014 года и в новые проекты в Беларуси с 2020 года.

В свою очередь член совета директоров банка от Украины Артем Шевалев отметил, что впервые за всю историю ЕБРР управляющие используют такой шаг.

"За такое решение проголосовало абсолютное большинство стран-акционеров банка, которое представляет 94,85% (!!!) голосов в капитале банка. ЕБРР стал первой международной организацией, принявшей такое решение", – написал он в Facebook.