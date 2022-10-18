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Эквайринг при бесконтактной оплате в наземном транспорте будет осуществлять Укргазбанк
С 15 октября в общественном транспорте столицы приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской картой.
Проект реализуется киевскими городскими властями при поддержке Mastercard и Visa, а эквайринг осуществляют Укргазбанк и iPay. По словам руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича, запрос именно на этот сервис был одним из самых актуальных среди киевлян.
"История с бесконтактной оплатой началась в Киевском метрополитене. Киевлянам эта функция очень понравилась, несмотря на то, что валидаторы стояли максимум на двух турникетах. Бесконтактная оплата является комфортным и безопасным решением, особенно в период наводнения, чтобы не касаться руками наличных. этот сервис усовершенствовали еще больше - теперь можно моментально оплатить проезд любой картой в любом наземном коммунальном транспорте. Укргазбанк выступает основным партнером эквайринга" - отметил Максим Ярославский, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Оплата проезда по банковской карте уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114. Постепенно система заработает полноценно по всем маршрутам общественного транспорта.
По словам вице-президента, региональной менеджерки Visa в Украине и Молдавии Светланы Чирвы, расширение безналичной системы платежей в общественном транспорте является одним из ключевых приоритетов Visa. В это нелегкое время компания пытаемся помочь стране продолжать путь построения цифровой экономики. Поэтому сотрудничество с Киевскими городскими властями позволило воплотить инновационное решение для оплаты проезда в транспорте.
"Mastercard видит своей миссией внедрять современные платежные решения везде, где в этом нуждаются пользователи – и особенно там, где крайне важна скорость, удобство и безопасность. Еще семь лет назад мы начали настоящую платежную революцию в стране с запуском бесконтактной технологии оплаты банковской картой в транспорте, а на сегодня в целом реализовали более 40 smart city проектов в разных уголках Украины.Мы рады выступить стратегическим партнером в запуске еще одного долгожданного решения, внедряя бесконтактную оплату в наземном коммунальном транспорте столицы.Мы благодарны городским властям и партнеру Укргазбанка за готовность совместно развития украинских городов, даже в такие сложные для нашей страны времена" - отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.
Как работает сервис бесконтактной оплаты?
- Для оплаты проезда достаточно приложить карту или смартфон с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы являются фирменные наклейки на валидаторах.
- Чтобы подтвердить оплату за проезд, нужно сказать контролеру последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было идентифицировать. Или же показать списание в любом банковском приложении.
- Сервис позволяет пользоваться и приложением Киев Цифровой, и картой киевлянина. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к ней льгота.