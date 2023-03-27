Государственный Укрэксимбанк продает на аукционе недвижимое имущество ЧАО «Агро-Союз»

Условия голландского аукциона (с возможностью снижения стоимости цены продажи):

Стартовая цена аукциона – 220,5 млн грн;

Минимальная цена – 57 млн грн.

ЧАО «Агро-Союз» является агропредприятием холдинга «Агро-Союз», занимающегося сельским хозяйством (растениеводство и животноводство), снабжением техники и запчастей, смежными видами деятельности и предоставлением услуг. Конечным бенефициарным владельцем ЧАО «Агро-Союз», согласно данным публичных реестров, является Прокаев С.Ф.

Инвестиционная привлекательность:

Предприятие-заемщик имеет многолетний опыт работы в аграрной сфере и применение ресурсосберегающих технологий.

Выполнение обязательств должника по кредитным договорам, права требования по которым выставляются на продажу, обеспеченное активами агропромышленного комплекса, среди которых:

недвижимое имущество молочно-товарного и животноводческого комплексов, а также другие здания и сооружения общей площадью более 120 тыс. кв. м, расположенные в непосредственной близости друг к другу, по адресам: Днепропетровская область, Синельниковский район, с. Майское, ул. Герцена, 17 и ул. Возрождение, 1 и 2;

производственные строения общей площадью 3,6 тыс. кв. м, построенные в начале 2000-х годов, расположены в Днепропетровской области, пгт. Слобожанское (Юбилейное), ул. Нижнеднепровская, 1 (фактически на северной окраине города Днепр рядом с ТРЦ «Караван»);

нежилые помещения общей площадью 3,4 тыс. кв. м, 1994 года постройки, расположен в г. Хмельницкий по ул. Черновола, 155/1;

складские и производственные здания общей площадью 2,1 тыс. кв. м, 2010 года постройки, расположенный в г. Черкассы по ул. Смелянской, 164/5.

Производственные постройки общей площадью 3,6 тыс. кв. м, построенные в начале 2000-х годов

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 20 апреля 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ» .