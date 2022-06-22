Инновации и инвестиции. Как Укргазбанку удается драйвить банковский сектор Украины вопреки войне

Именно украинские банки сейчас вносят весомый финансовый вклад в поддержку экономики и бизнеса государства, ведь осознают важность этой работы для победы над врагом и восстановления страны в послевоенный период.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Последние месяцы стали трудным испытанием для Украины, экономики, бизнеса и обычных граждан. На фоне цинической войны россии против Украины необходимо выстраивать новое устройство жизни и делать все возможное для сохранения и дальнейшего развития страны.

Украина уже более 100 дней полномасштабного вторжения противостоит российскому нашествию. И если тяжелую работу по защите страны от российских агрессоров выполняют украинские воины, то жизнь украинской экономики во многом зависит от работы банковской системы. Которая, кстати, не только выдержала первый удар войны, но и продолжает эффективно работать.

Именно украинские банки сейчас вносят весомый финансовый вклад в поддержку экономики и бизнеса государства, ведь осознают важность этой работы для победы над врагом и восстановления страны в послевоенный период.

Даже, несмотря на то, что в НБУ признают – в результате войны украинские банки могут потерять почти пятую часть кредитного портфеля --, большинство банков из ТОП-20 все же сохранит операционную прибыль. В их числе и государственный Укргазбанк.

Налоги заранее и помощь украинским воинам

Укргазбанк с первых дней войны создал и начал претворять в жизнь ряд важных программ и инициатив. Главная цель – поддержать экономику страны, бизнеса и украинцев.

Государственный банк не просто мощный налогоплательщик, но и помогает защитникам Украины и их семьям на разных уровнях. Дальше – просто цифры и факты:

с начала полномасштабной войны Укргазбанк заблаговременно уплатил налог на прибыль в государственный бюджет в сумме 2,55 миллиарда гривен;

на середину апреля банк перечислил на нужды защитников Украины 380 миллионов гривен;

через Укргазбанк украинцы уже приобрели военные облигации на 8 миллиардов гривен

Кроме того, вскоре банк планирует ввести возможность приобретения военных облигаций через мобильное приложение "Дія".

Между тем в приложении "ЭКОбанк Онлайн" клиенты Укргазбанка могут перечислять средства на счет благотворительного фонда "Повернись живим", который собирает деньги на целевые нужды украинской армии.

Развитие новой Украины

Еще одно важное направление – это помощь в восстановлении украинских городов и населенных пунктов, изуродованных российскими оккупантами. Для этого в банке создали благотворительный депозит "Отстроим города вместе" – к нему могут присоединиться все, кто готов работать и шаг за шагом восстанавливать наше государство.

В настоящее время эта программа включает 40 городов и городков, которые пострадали от россиян. И уже есть первые обнадеживающие результаты – клиенты банка уже открыли специальные депозиты на сумму более 76 миллионов гривен.

Не будут забыты и населенные пункты, которые сейчас страдают от оккупации – они начнут получать помощь сразу после того, как они будут освобождены Вооруженными силами Украины.

Кстати, государственный Укргазбанк в военное время уже совершил около 30 сделок торгового финансирования для обеспечения критического импорта ископаемого топлива (газ, дизель, бензин) на сумму около 150 млн. евро. Поддержку таким соглашениям банка традиционно оказывает Европейский банк реконструкции и развития (Лондон).

Инвестиции в Украину

17 июня Укргазбанк и Энергоатом подписали важный меморандум, благодаря которому на Украине появится национальная сеть зарядных станций для электромобилей.

Согласно меморандуму стороны договорились начать совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей Укргазбанка и производственно-технического потенциала Энергоатома как крупнейшего производителя электрической энергии в Украине.

Стоит отметить, что спрос на электрокары у Украины растет из года в год. Только в 2021 году украинцы приобрели 8,5 тысячи электрокаров. Это примерно на 20% больше, чем в 2020 году. Но в апреле-мае 2022 года спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 (!) раз. В условиях энергетического кризиса "заправиться" от розетки сегодня намного дешевле.

Поэтому государственный Укргазбанк предложил свои финансовые возможности объединить с производственными мощностями Энергоатома. Проект и полезен, и необходим украинцам – развитие инфраструктуры для электромобилей будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств перед иностранными партнерами по декарбонизации.

Что предлагает банк в условиях войны

Укргазбанк активно сотрудничает с частными и корпоративными клиентами, а также с представителями среднего и малого бизнеса во всех регионах Украины. Почти 95% акционного капитала банка принадлежит государству. Для финучреждения очень важно доверие клиентов. Вот несколько сухих, но красноречивых фактов, свидетельствующих об этом:

портфель средств на счетах клиентов малого и среднего бизнеса Укргазбанка увеличился с начала войны на 1,64 миллиарда гривен (на 1 июня 2022 года).

на сегодняшний день этот показатель пересек отметку в 13 миллиардов гривен, достигнув максимального для банка значения.

портфель новых средств частных клиентов на счетах банка с начала войны увеличился на 400 миллионов гривен.

Однако для Укргазбанка важна поддержка посредством финансовых активов и клиентов для реализации нескольких важных целей. Прежде всего, речь идет о дальнейшем финансировании экономики именно в период войны, а также намерении сохранить существующий уровень эффективности, объемы и темпы работы. Укргазбанк в первую очередь делает акцент на важности реальных вкладов в нашу общую победу.