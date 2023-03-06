Кабмин продлил полномочия членов наблюдательного совета Приватбанка от государства

Кабинет министров назначил членов наблюдательного совета "Приватбанка" от государства на второй срок. Об этом говорится в распоряжении Правительства №186-р от 3 марта.

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Согласно ему на новый срок в наблюдательный совет назначен Юлия Мецгер как представитель Президента Украины, а Артем Шевальов как представитель Кабмина.

Правительство уполномочило председателя правления "Приватбанка" Герхарда Беша на подписание соответствующих договоров с указанными членами наблюдательного совета.

Напомним, в декабре 2016 года Правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Эксвладельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.

Большая палата Верховного суда 15 февраля удовлетворила кассационные жалобы государства и закрыла производство по делу по иску бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного банка его бывшим собственникам.

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