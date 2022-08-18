Как будут работать банки 24 августа

24 августа в День Независимости Украины банки и система электронных платежей (СЭП) будут работать в обычном режиме.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В ведомстве напомнили, что в период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Соответствующие нормы содержит Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

"Учитывая нормы этого закона, а также действие военного положения, праздничный день 24 августа – выпадающий на среду День Независимости Украины является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы", - говорится в сообщении НБУ.

В финрегуляторе отметили, что система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения Национального банка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 24 августа 2022 будут работать в обычном режиме.

В ведомстве отметили, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.

Напомним, 15 августа Верховная Рада продлила военное положение в Украине и срок проведения общей мобилизации до 21 ноября 2022 года.