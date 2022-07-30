Monobank анонсировал покупку валюты в приложении

На следующей неделе в приложении Monobank появится возможность покупки валюты с размещением на трехмесячный срочный депозит.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил основатель Мonobank Олег Гороховский.

По его словам, на следующей неделе планируется включить покупку валюты в приложение с размещением на трехмесячный депозит.

"Это то, что разрешил НБУ. Никаких дополнительных комиссий. По курсам в приложении", - отметил Гороховский.

Он подчеркнул, что не будет никаких дополнительных комиссий, а продажи будут осуществляться по курсам в приложении.

Напомним, с 27 июля НБУразрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту в половине объема, который банки приобрели у тех же граждан в безналичном виде, начиная с 13 апреля. Этот объем банки могут продавать дополнительно к продаже приобретенной с той же даты наличной валюты.