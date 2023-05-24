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Нацбанк будет штрафовать банки и небанки по-новому. Ориентируется на цивилизованную практику
В Нацбанке презентовать 22 мая обновленную стратегию, которая в сфере финансовой стабильности предполагает обновление подходов к регулированию деятельности банков и небанковских учреждений по реализации санкций. Пока конкретики по планам регулятор не предоставил, но дал четко понять, что речь идет о внедрении европейских стандартов.
Вместе с тем стратегия предполагает следующее:
- Разработка и внедрение целостного подхода к анализу межсекторальных связей и рисков финансового сектора в целом;
- Гармонизацию макро- и микропруденциальных требований без регуляторного арбитража;
- Совершенствование подходов к риск-ориентированному надзору;
- Ужесточение устойчивости и эффективности системы гарантирования вкладов населения;
- Развитие инструментария надзора в части анализа и оценки рисков;
- Создание встроенной платформы надзора.
Что касается усиления устойчивости банковской системы, то в своей стратегии Нацбанк прописал следующие шаги:
- Проведение оценки устойчивости банков;
- Контроль за выполнением планов докапитализации/реструктуризации;
- разработка и имплементация стратегии работы с неработающими кредитами (NPL);
- Восстановление пруденциальных требований и отмена временных ограничений;
- Усиление эффективности корпоративного управления;
- внедрение европейских пруденциальных требований;
- Внедрение BRRD – директивы ЕС о восстановлении платежеспособности и урегулировании неплатежеспособности банков.
Напомним, НБУ с 11 июня увеличивает до семи количество бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом , регулятор расширил возможности банков по покрытию объема обязательных резервов. Это также позволяет НБУ избегать прямого финансирования дефицита бюджета.Подписывайтесь на наш YouTube канал