Нацбанк будет штрафовать банки и небанки по-новому. Ориентируется на цивилизованную практику

В Нацбанке презентовать 22 мая обновленную стратегию, которая в сфере финансовой стабильности предполагает обновление подходов к регулированию деятельности банков и небанковских учреждений по реализации санкций. Пока конкретики по планам регулятор не предоставил, но дал четко понять, что речь идет о внедрении европейских стандартов.

Вместе с тем стратегия предполагает следующее:

Разработка и внедрение целостного подхода к анализу межсекторальных связей и рисков финансового сектора в целом;

Гармонизацию макро- и микропруденциальных требований без регуляторного арбитража;

Совершенствование подходов к риск-ориентированному надзору;

Ужесточение устойчивости и эффективности системы гарантирования вкладов населения;

Развитие инструментария надзора в части анализа и оценки рисков;

Создание встроенной платформы надзора.

Что касается усиления устойчивости банковской системы, то в своей стратегии Нацбанк прописал следующие шаги:

Проведение оценки устойчивости банков;

Контроль за выполнением планов докапитализации/реструктуризации;

разработка и имплементация стратегии работы с неработающими кредитами (NPL);

Восстановление пруденциальных требований и отмена временных ограничений;

Усиление эффективности корпоративного управления;

внедрение европейских пруденциальных требований;

Внедрение BRRD – директивы ЕС о восстановлении платежеспособности и урегулировании неплатежеспособности банков.

Напомним, НБУ с 11 июня увеличивает до семи количество бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом , регулятор расширил возможности банков по покрытию объема обязательных резервов. Это также позволяет НБУ избегать прямого финансирования дефицита бюджета.