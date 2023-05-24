ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Банки
Дата публикации

Нацбанк будет штрафовать банки и небанки по-новому. Ориентируется на цивилизованную практику

Нацбанк будет штрафовать банки и небанки по-новому. Ориентируется на цивилизованную практику

В Нацбанке презентовать 22 мая обновленную стратегию, которая в сфере финансовой стабильности предполагает обновление подходов к регулированию деятельности банков и небанковских учреждений по реализации санкций. Пока конкретики по планам регулятор не предоставил, но дал четко понять, что речь идет о внедрении европейских стандартов.

Вместе с тем стратегия предполагает следующее:

  • Разработка и внедрение целостного подхода к анализу межсекторальных связей и рисков финансового сектора в целом;
  • Гармонизацию макро- и микропруденциальных требований без регуляторного арбитража;
  • Совершенствование подходов к риск-ориентированному надзору;
  • Ужесточение устойчивости и эффективности системы гарантирования вкладов населения;
  • Развитие инструментария надзора в части анализа и оценки рисков;
  • Создание встроенной платформы надзора.

Что касается усиления устойчивости банковской системы, то в своей стратегии Нацбанк прописал следующие шаги:

  • Проведение оценки устойчивости банков;
  • Контроль за выполнением планов докапитализации/реструктуризации;
  • разработка и имплементация стратегии работы с неработающими кредитами (NPL);
  • Восстановление пруденциальных требований и отмена временных ограничений;
  • Усиление эффективности корпоративного управления;
  • внедрение европейских пруденциальных требований;
  • Внедрение BRRD – директивы ЕС о восстановлении платежеспособности и урегулировании неплатежеспособности банков.

Напомним, НБУ с 11 июня увеличивает до семи количество бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом , регулятор расширил возможности банков по покрытию объема обязательных резервов. Это также позволяет НБУ избегать прямого финансирования дефицита бюджета.

Автор:
Максим Беркаль