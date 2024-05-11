НБУ и Национальная академия правовых наук Украины углубляют сотрудничество: зачем это нужно

Национальный банк Украины и Национальная академия правовых наук Украины (далее – НАПрН Украины) подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития правовой науки и усовершенствования финансового законодательства Украины с целью адаптации его к законодательству Европейского Союза (далее – Меморандум).

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующий документ 10 мая 2024 года подписали глава НБУ Андрей Пышный и президент НАПрН Украины Владимир Журавель.

"Выполнение Меморандума позволит создать условия для развития взаимовыгодного сотрудничества между Национальным банком Украины и Национальной академией правовых наук Украины", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что среди основных направлений сотрудничества есть:

взаимодействие при проведении научных исследований, направленных на усовершенствование нормативно-правового регулирования в сфере реализации финансовой и монетарной политики и адаптации украинского финансового законодательства к законодательству ЕС;

совместная разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций к проектам законов и другим нормативно-правовым актам, государственным программам и планам действий, стратегий, ратификации международных договоров, касающихся развития финансового рынка;

организация и проведение совместных научных, научно-практических и научно-методических конференций, круглых столов, симпозиумов, конгрессов, семинаров, других научных мероприятий, в том числе международных;

взаимное повышение квалификации специалистов Национального банка и НАПрН Украины в соответствующих подразделениях обоих учреждений;

сотрудничество по другим направлениям.

"Взаимодействие Национального банка и Национальной академии правовых наук Украины может сделать нас более устойчивыми и убедительными в наших действиях", - заявил глава Нацбанка во время подписания Меморандума.

Он добавил, что знания ученых НАПрН Украины точно пойдут в пользу Национального банка, в то же время проактивная позиция НБУ сделает выводы специалистов академии глубже, а соответственно судебную практику еще более качественной.

Нацбанк начнет публиковать официальную внешнюю статистику в евро

В конце марта НБУ объявил, что планирует расширить данными в евро и гривне публикацию основных таблиц статистики внешнего сектора Украины на странице официального Интернет-представительства НБУ. Такая практика согласуется с евроинтеграционным продвижением Украины.

Регулятор отметил, что публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми развивающимися странами Евросоюза.

Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и национальной валюте является наилучшей практикой для стран-кандидатов. Так, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус к 2022 году, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции).

Также Нацбанк сообщил, что еще в конце 2021 года было принято решение начать публикацию данных статистики внешнего сектора в евро и гривне в марте 2022 года, начиная с данных за 2021 год. Однако такая публикация была отсрочена из-за проблем с данными в результате начала полномасштабной войны.