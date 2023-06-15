НБУ переговорил с банками и небанками о приеме на обмен изношенных банкнот

Руководство Нацбанка провело еще одну разъяснительную работу с банковскими и небанковскими финучреждениями по проблемам с приемом изношенной инвалюты на обмен, сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 15 июня.

"Я поручил соответствующим службам и вертикалям Национального банка провести углубленный анализ ситуации, который должен установить не только причины, но и наработать соответствующие решения в направлении решения этой проблемы", - рассказал он.

На прошлой неделе НБУ, давая соответствующее разъяснение, отметил, что в скором времени проведет с уполномоченными учреждениями встречу, в ходе которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения. И Нацбанк эту встречу провел.

"Мы имели возможность пообщаться с представителями банковского и небанковского сектора. Выслушали их соображения по ситуации, высказали нашу точку зрения… Мы договорились быть на контакте по данной проблематике", – говорит замглавы НБУ Юрий Гелетий.

По словам последнего, в НБУ эту проблему "не видели ни в феврале, ни в марте. Она раздулась информационно в значительной степени в мае", - добавил он.

Детальнее о проблеме в нашем материале : "Проблемная заначка: где и как обменять изношенную валюту, и принимают ли ее в отделениях банков".