НБУ планирует ввести обязательное страхование залога по кредитам в 2025 году

Национальный банк Украины (НБУ) намерена ввести обязательное страхование залога по кредитам начиная с 2025 года.

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Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, НБУ планировал ввести это требование еще несколько лет назад, но отложил его реализацию, а причиной отсрочки стало недостаточное доверие страховщикам из-за отсутствия прозрачных показателей их финансовой устойчивости.

Введение этой нормы было отложено, поскольку трансформация страхового рынка все еще продолжается, но в 2025 году НБУ планирует наконец-то реализовать эту инициативу, что будет свидетельствовать о доверии регулятора и банков к страховому сегменту.

"Мы тогда пошли навстречу банкам и до сих пор откладываем эту норму уже как регулятор страхового рынка, ведь его трансформация продолжается. В 2025 году мы, наконец, это сделаем, подтверждая, что и регулятор, и банки доверяют этому сегменту", — сказала она.

Дадашова также заявила, что НБУ завершает работу над законопроектом о создании системы военного страхования. На первом этапе она будет сфокусирована на страховании розничных продуктов для юрлиц и физлиц. Совет по финансовой стабильности в феврале 2024 г. одобрил концепцию создания в Украине модели страхования военных рисков, которая предусматривает введение соответствующего обязательного и добровольного страхования.

Украина начала страхование инвесторов от военных и политических рисков

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) начинает прием заявок на страхование инвестиций от военных и политических рисков.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, начало страхования военных и политических рисков — крайне важное событие для рынка и не менее важное для политики "Сделано в Украине".

"Раньше страхование от военных рисков было доступно только от международных организаций — MIGA страховало иностранные компании, которые готовы инвестировать в Украину, американское DFC и польское агентство KUKE предоставляли гарантии иностранным и украинским компаниям. И теперь ЭКА присоединяется к организациям, готовым страховать инвестиции в Украину и в Украине", — рассказала Свириденко.

По ее словам, благодаря этому украинские компании получают дополнительные гарантии финансовой безопасности, а экономика – усиление деловой активности.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект остраховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства. Уже в марте 2023 г. ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров.