НБУ признал деловую репутацию Богуслаева небезупречной и запретил ему использовать право голоса по акциям АО "МОТОР-БАНК"

Национальный банк признал деловую репутацию владельца и единственного акционера АО "МОТОР-БАНК" Богуслаева Вячеслава Александровича небезупречной и применил к нему меру влияния в виде временного, к устранению нарушения, запрета использования права голоса за 100% акций АО "МОТОР-БАНК" сроком на 1 год.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем принял на заседании 10 ноября 2022 года.

Основанием для принятия решения стало получение Национальным банком сведений о наличии у Богуслаева гражданства Российской Федерации с 2000 года.

В регуляторе напомнили, что 23.07.2022 перечень признаков небезупречной деловой репутации физического лица был дополнен следующим признаком: "лицо является гражданином или налоговым резидентом или местом его постоянного проживания является государство, осуществляющее/осуществляющее вооруженную агрессию против Украины в значении,1 Закон Украины "Об обороне Украины" (подпункт 8 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 22.12.2018 № 149)".

"В соответствии со статьей 73 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" право голоса относительно соответствующих акций банка, а также право участвовать в управлении банком переходят к доверенному лицу, которое назначается Национальным банком", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, ранее суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" Богуслаева, которого СБУ задержала 22 октября.

По данным спецслужбы, Богуслаев наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.