НБУ установил требования к оплате цифрового контента

Национальный банк Украины установил требования к предоставлению услуг по оплате цифрового контента и благотворительности, чтобы предотвращать мошеннические операции.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что теперь предоставлять услуги по выполнению платежных операций по оплате цифрового контента и оплате средств на цели благотворительной деятельности операторы смогут исключительно идентифицированным абонентам.

Идентификация абонентов будет происходить при наличии следующих сведений о них:

для абонентов – физических лиц:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, подтверждает гражданство Украины или специальный статус лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

абонентский номер или другой сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги или лицевой счет абонента;

для абонентов – юридических лиц:

наименование;

идентификационный код юридического лица согласно ЕГР;

абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги или лицевой счет абонента.

Кроме того, вводится требование, что предоставлятели ограниченных платежных услуг вправе предоставлять указанные услуги исключительно из договоров, заключенных с продавцами цифрового контента и благотворительными организациями.

Как отметили в регуляторе, соответствующие нормы содержатся в постановлении Правления НБУ от 26 декабря 2022 года № 249 "Об установлении требований к предоставлению ограниченных платежных услуг", которое вступает в силу 28 декабря 2022 года.