Один из турецких банков начал списывать деньги и закрывать счета россиян

Турецкий DenizBank без объяснения начал списывать деньги и закрывать счета граждан РФ. У некоторых клиентов снимают до $60, у других — всю сумму на счету.

Об этом сообщают российские СМИ, в том числе "РИА Новости" и The Moscow Times.

Скрин транзакций клиента DenizBank из России. Фото: РИА Новости

Denizbank считался одним из самых популярных среди российских клиентов в Турции, накануне финучреждение ввело для россиян новые условия обслуживания. Менеджеры банка проинформировали некоторых пользователей из РФ, что начали закрывать валютные счета неактивным клиентам.

Списывали лиры, доллары и евро в разные дни, затем счета закрывали. В квитанции транзакции списания проходят под отметкой "комиссия по управлению счетом". В большинстве случаев поддержка банка не отвечает на обращение, операторы горячей линии отвечают, что не могут помочь.

После списания в программе перестают отображаться выпущенные карты, включая виртуальные. Официально DenizBank также не предупреждал россиян о решениях по их счетам.

Напомним, еще в марте 2022 года о приостановлении своей деятельности в России объявили компании Visa и Mastercard. Перед этим Национальный банк Украины обратился к ним с требованием остановить обслуживание карт, эмитированных банками России. Впоследствии НБУ обратился с таким же требованием к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International, после чего UnionPay ограничила обслуживание своих карт в РФ.

В результате санкций, в том числе против банковской системы России, граждане РФ начали открывать счета в других странах, в частности в Турции. СМИ сообщали о случаях, когда россияне не могли обменять рубли на доллары или местную валюту в стране, куда прибыли, поэтому оставались без средств.

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