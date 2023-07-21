Около 2 миллиардов гривен. Укрэксимбанк отчитался о прибыли в I полугодии

Чистая прибыль июня в 440 млн грн позволила Укрэксимбанку завершить первое полугодие 2023 г. с прибылью в размере 1,976 млрд грн. За аналогичный период 2021 года Банк заработал для государства 1,1 млрд. гривен.

В структуре доходов большую часть продолжает занимать процентный доход, формирующий рабочий кредитный портфель банка.

ТОП-5 ключевых достижений банка в первом полугодии 2023 года:

№1 на рынке по кредитованию юридических лиц с долей 14% (свыше эквивалента 76 млрд грн за 2023 год по состоянию на 01.06.23) 1 .

. №1 по средствам юридических лиц на счетах (свыше эквивалента 138 млрд грн за 2023 год по состоянию на 01.06.23) 1 .

. Лидер по объему администрирования средств международных финансовых организаций (эквивалент 6 млрд грн по состоянию на 01.06.23) 2 .

. Лидер на рынке валютообменных операций с долей 11% (свыше эквивалента 210 млрд грн по состоянию на 01.07.23) 2 .

. Полное погашение привлекаемых в 2020-2021 гг. долгосрочных кредитов рефинансирования НБУ на сумму 18,5 млрд грн.

Планы на второе полугодие 2023:

Увеличивать объемы кредитования экономики, в частности, предлагая долгосрочные ресурсы по программам МФО, включая грантовые и компенсационные составляющие.

Оказывать мощную поддержку городам и общинам для восстановления инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения украинцев и возвращения домой граждан, вынужденно выехавших за границу.

Продолжить эффективную работу с проблемной задолженностью (за первое полугодие урегулировано NPL на 670 млн грн).

Укрэксимбанк продолжит выполнять свою специализированную роль в банковской системе Украины – укрепление экспорта, повышение эффективности импорта, финансирование стратегических отраслей экономики. Дополнительную социально-этическую роль во время войны Банк видит во всесторонней поддержке восстановления украинских городов и общин, чтобы создать условия для возвращения украинцев домой.