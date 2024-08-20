Ощадбанк получил дополнительно 4 млрд грн госгарантий для кредитования бизнеса

Правительство предоставило Ощадбанку дополнительные государственные гарантии по портфельным банковским кредитам на сумму 4 млрд грн на 2024 год, которые направятся на кредитование предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что параллельно банк использует предварительный лимит в сумме 4,65 млрд. грн.

Как отмечают в финучреждении, новый объем государственных гарантий позволит Ощадбанку существенно увеличить объемы кредитования с смягченными требованиями к залогу.

При кредитовании ММСБ с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе – с конца февраля 2021 года –Ощадбанк предоставил по этой программе почти 4,4 тысяч кредитов на сумму 15 млрд грн. В настоящее время общий портфель программы составляет 7,5 млрд. грн.

Как сообщают в Ощадбанке, больше всего кредитов предоставлено агропромышленным компаниям, перерабатывающим, производственным и торговым предприятиям. Большинство заемщиков привлекли финансирование оборотного капитала на срок от 2 до 3 лет, а средняя сумма кредита составляет около 3 млн. грн.

"Ощад продолжает поддерживать украинский бизнес через упрощение доступа предпринимателей к финансированию на выгодных условиях. Благодаря частичному гарантированию государством портфеля кредитов для заемщиков, не имеющих достаточного обеспечения, и сочетанию с программой "Доступные кредиты 5-7-9%" условиях", — отметила Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ.

Она добавила, что получить кредиты по программе могут субъекты хозяйствования с годовым чистым доходом (выручкой) от реализации до 50 млн евро (в эквиваленте), или количеством работников до 250 человек.

Максимальная сумма кредита – 100 млн грн для сельскохозяйственных предприятий или на цели восстановления утраченных активов вследствие агрессии РФ – 400 млн грн. Комиссия для заемщика составляет до 1% годовых. Срок гарантии не более 10 лет – для обеспечения долговых обязательств по кредитам, предоставляемым с целью восстановления основных средств, разрушенных частично или полностью в результате военной агрессии.

Согласно условиям программы, заемщик не должен иметь просроченной задолженности перед банком на дату фактического выдачи кредита.

Также по государственной программе существенно снижены требования к обеспечению – гарантия может покрывать до 80% от суммы кредита (для перерабатывающих предприятий, предприятий агропромышленного комплекса или на возобновление бизнеса).

Остальное финансирование заемщик обеспечивает собственным движимым или недвижимым имуществом.

В финучреждении напоминают, что клиенты ММСБ могут подать онлайн-заявку на кредит через сервис Ощадбизнеса и получить предварительное решение в течение 24 часов. В прошлом году благодаря этому сервису количество поданных кредитных заявок выросло на 20%.