Ощадбанк ввел дистанционное открытие счетов для предпринимателей: как воспользоваться

Ощадбанк внедрил новый сервис, позволяющий физическим лицам-предпринимателям открыть текущий счет дистанционно через портал Ощадбизнес, используя удаленную идентификацию с помощью приложения “Дія”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Процесс открытия счета занимает несколько минут. Для этого необходимо:

• Верифицироваться в системе "Ощадбизнес" и "Дія" по QR-коду;

• После автоматической загрузки данных из ЕГР в анкете следует выбрать отделения для обслуживания, дополнительные услуги по желанию и т.п.;

• Подписать документы с помощью электронной подписи (КЭП), после чего они поступят в банк.

Проект реализован компанией "Финтех Про", которая специализируется на разработке комплексных FinTech-решений для банков как в Украине, так и за рубежом.

Ощадбанк внедрил новый функционал с целью дальнейшей цифровизации своих услуг и упрощения доступа малому и среднему бизнесу к финансовым инструментам. В течение месяца тестирования этой услуги банк получил более 1000 заявок и открыл около 400 счетов онлайн.

"Уже сейчас мы видим большой спрос на эту услугу со стороны бизнеса, поэтому следующим шагом планируется ввести дистанционное открытие текущих счетов для юридических лиц", — отметила член правления банка, ответственная за направление ММСБ Наталья Буткова-Витвицкая.

В финучреждении напоминают, что клиенты ММСБ могут подать онлайн-заявку на кредит через сервис Ощадбизнеса и получить предварительное решение в течение 24 часов. В прошлом году благодаря этому сервису количество поданных кредитных заявок выросло на 20%.