Остаток валюты в кассах украинских банков приблизился к довоенному уровню, — НБУ

По состоянию на конец сентября по банковской системе остаток наличной валюты достиг $900 млн, что почти соответствует показателю к началу полномасштабного вторжения, когда остаток составил $1-1,2 млрд.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий агентству "Интерфакс-Украина".

В конце августа–начале сентября в банковской системе возник дефицит валюты (в кассах). Тогда по банковской системе остаток наличной валюты составил около $500 млн.

В целях решения этой проблемы Национальный банк начал при необходимости осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений.

"Национальный банк включился в решение проблемы. Мы уже провели семь операций по подкреплению банков наличным долларом и евро на общую сумму около $400 млн и EUR112 млн", - подытожил Гелетий.

Он отметил, что временный дифицит валюты усиливал в определенной степени колебания курса гривны.