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Остаток валюты в кассах украинских банков приблизился к довоенному уровню, — НБУ
По состоянию на конец сентября по банковской системе остаток наличной валюты достиг $900 млн, что почти соответствует показателю к началу полномасштабного вторжения, когда остаток составил $1-1,2 млрд.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий агентству "Интерфакс-Украина".
В конце августа–начале сентября в банковской системе возник дефицит валюты (в кассах). Тогда по банковской системе остаток наличной валюты составил около $500 млн.
В целях решения этой проблемы Национальный банк начал при необходимости осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Национальный банк включился в решение проблемы. Мы уже провели семь операций по подкреплению банков наличным долларом и евро на общую сумму около $400 млн и EUR112 млн", - подытожил Гелетий.
Он отметил, что временный дифицит валюты усиливал в определенной степени колебания курса гривны.